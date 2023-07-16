Свищев считает странным поведение организаторов теннисного турнира в Польше

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о том, что организаторы «челленджера» в Польше рекомендовали российским и белорусским теннисистам не регистрироваться для участия в турнире.

«Странное поведение польских организаторов. Местечковый турнир, который не входит в список топ-турниров и проходит в сельской местности. Ничего страшного в том, что наши спортсмены на него не попадут, нет. Я, кстати, не уверен, что кто-то из наших спортсменов планировал туда ехать. Таким заявлением организаторы хотят поднять интерес к своим соревнованиям, обратить на себя внимание. Потому что, наверное, он никому не нужен и не интересен. Он даже не входит в топ-100 европейских турниров. Может быть, начинающие спортсмены планировали туда ехать, но элита нашего тенниса — точно нет. Шумиха удалась, маркетинговый ход», — цитирует Свищева RT.

16 июля стало известно, что организаторы «челленджера» в польских Козерках не будут допускать россиян и белорусов до участия в турнире. Позже в Минспорте Польши заявили, что не могут повлиять на допуск российских и белорусских спортсменов в стране.

Соревнования в Польше пройдут с 14 по 19 августа.