Сын теннисистки Дмитриевой: «Мама давно болела, но стойко с этим справлялась»

Дмитрий Чуковский, сын советской теннисистки и комментатора Анны Дмитриевой, рассказал, каким было состояние его матери перед смертью.

В понедельник, 24 июня, стало известно, что 18-кратная чемпионка СССР скончалась ночью в возрасте 83 лет.

«Мама давно болела, но стойко с этим справлялась. Многие не догадывались о ее болезни на протяжении многих-многих лет. Это было в ее духе. Заболевание было серьезным, но не хотелось бы говорить о подробностях недуга. В последние дни общался с мамой, и она чувствовала себя очень плохо», — приводит Sport24 слова Чуковского.

Делясь воспоминаниями о своей матери, он назвал ум главной чертой ее характера.

«Мама была просто умной женщиной, и за всю мою жизнь она ни разу не сказала ни одного слова чуши или глупости. Это полностью характеризует ее как человека», — добавил сын теннисистки.

Дмитриева 12 раз выигрывала турниры под эгидой Международной федерации тенниса в одиночном разряде, 13 — в парном. В 1964 году она входила в топ-5 лучших теннисисток Европы. После завершения карьеры в теннисе Дмитриева работала спортивным комментатором и становилась лауреатом премии «Золотой микрофон» в номинации «Лучший спортивный комментатор».