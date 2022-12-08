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Сегодня, 20:54

Тарпищев назвал 2022 год одним из лучших для российского тенниса

Артем Бухаев
Корреспондент
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» подвел итоги 2022 года для российских теннисистов.

«Этот год один из лучших для российского тенниса. И я вам объясню почему. На сегодня у нас 586 победителей турниров в 72 странах мира. И это еще не предел, потому что год продолжается. Считаются все международные соревнования от 13 лет до взрослых спортсменов. В этом году есть победа на Итоговом турнире от пары Кудерметовой. Она еще и стала второй в рейтинге по парам. И девятой в одиночном рейтинге. После долгого перерыва у нас в десятке две девочки и два парня. Такого никогда не было. Каждый год невозможно выигрывать, но несмотря на это, у нас не провалились резервы», — сказал Тарпищев «СЭ».

В 2022 году Даниил Медведев завоевал два титула (АТР 500 Вена, АТР 250 Лос-Кабос), на счету Андрея Рублева — четыре титула в одиночке и один в паре (АТР 250 Марсель — в одиночке и в паре, АТР 500 Дубай, АТР 250 Белград, АТР 250 Хихон).

Вероника Кудерметова выиграла три титула, среди которых Итоговый турнир WTA (в паре). 25-летняя спортсменка также шесть раз доходила до финала в 2022-м.

Теннис
Вероника Кудерметова
Шамиль Тарпищев
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