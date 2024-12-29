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Сегодня, 17:16

Тарпищев назвал футбол и хоккей народными видами спорта в России

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о национальных видах спорта в России.

«У каждой страны есть свои национальные виды. У нас исторически народные виды — футбол и хоккей. Они равны. Например, теннис в мире считается вторым видом спорта по популярности, но я же не говорю, что теннис — народный вид спорта», — сказал Тарпищев «СЭ».

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. «Представили Андрееву и Шнайдер к орденам». Интервью Шамиля Тарпищева

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в интервью «РБ Спорт» заявила, что футбол не является национальным видом спорта в России.

Дмитрий Барулев, Александр Абустин

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Шамиль Тарпищев
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