Тарпищев назвал футбол и хоккей народными видами спорта в России

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о национальных видах спорта в России.

«У каждой страны есть свои национальные виды. У нас исторически народные виды — футбол и хоккей. Они равны. Например, теннис в мире считается вторым видом спорта по популярности, но я же не говорю, что теннис — народный вид спорта», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в интервью «РБ Спорт» заявила, что футбол не является национальным видом спорта в России.

Дмитрий Барулев, Александр Абустин