Тарпищев объяснил, почему «Ролан Гаррос» считается удачным для россиян

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил, почему «Ролан Гаррос» считается исторически удачным турниром для российских теннисистов.

«Мы были «рождены» на грунтовых кортах. Но пока наши игроки росли, все грунтовые корты пропали. Я раньше выходил на грунт в Москве 10 апреля, а сейчас — 20 мая. Так что просто раньше грунт был нашим любимым покрытием, а сейчас времена изменились», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Теннисисты из СССР и России 12 раз выигрывали взрослые соревнования на «Ролан Гаррос». Турнир «Большого шлема» стартует в Париже 26 мая.