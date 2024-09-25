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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 19:55

Тарпищев объявил о скором запуске платформы цифровизации

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что со следующего года в российском теннисе появится важное нововведение.

«Мы будем обсуждать развитие и находить оптимальные варианты, чтобы наши задумки исполнялись. Могу сказать, что мы практически заканчиваем платформу цифровизации. Эти соревнования будут рейтинговые. Мы не успели до пандемии войти в мировой рейтинг — систему, где, независимо от того, с кем и как ты играешь, виден уровень игроков. По этой очковой системе ты входишь в мировой рейтинг, даже не играя там [за границей], а играя у себя внутри страны. Со следующего года эта платформа будет действовать. Это будет подспорье к бесконтактному определению, кто есть кто, как играет, что делает и так далее. Подспорье для проведения сборов, соревнований, в целом для развития», — сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Организаторами турниров для теннисистов-колясочников являются Всероссийская Федерация лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Министерство спорта РФ, а также Паралимпийский комитет России. Поддержку оказывает благотворительная программа «ДоброFON».

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