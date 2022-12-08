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Сегодня, 20:42

Тарпищев — о победе Медведева: «Идет подготовительный период, никакого внимания на результат они не обращают»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» высказался о победе Даниила Медведева над Александром Зверевым (6:0, 6:4) на выставочном турнире в Саудовской Аравии.

«Этот турнир только для заработка. Сейчас идет подготовительный период, никакого внимания на результат они не обращают. Сейчас нужно набирать физику. А результат — как получится, так и играют. Ничего такого», — сказал Тарпищев «СЭ».

В следующем круге 26-летний Медведев сыграет с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой.

Ранее в комментарии «СЭ» бывшая 9-я ракетка мира Андрей Чесноков оценил состояние Медведева.

Даниил Медведев. Зверев опоздал на матч из-за пробок и проиграл Медведеву с «баранкой». Россиянин круто начал защиту титула в Эр-Рияде
Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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