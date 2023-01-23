Тарпищев рассказал о проблемах, с которыми на данный момент сталкиваются молодые российские теннисисты

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ответил на вопрос, с какими сложностями сталкиваются российские молодые теннисисты в нынешних условиях.

«Сейчас в мировом туре человек пятнадцать 18-19-летних хороших игроков. У нас талантливых очень много. Мы в прошлом году в разных возрастах выиграли 580 турниров. Значит, есть люди. Вопрос только, где они могут играть.

Визы, переезды — все это, с одной стороны, уменьшает количество тренировочных дней, а с другой стороны, доставляет больше проблем по перемещению. Отсюда много потерь", — приводит «КП Спорт» слова Тарпищева.

Ранее Тарпищев оценил шансы российского теннисиста Андрея Рублева в матче против серба Новака Джоковича и поделился ожиданиями от четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии Карен Хачанов — Себастьян Корда.