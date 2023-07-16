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Сегодня, 13:23

Тарпищев считает, что российским теннисистам не стоит отказываться от участия в турнирах в Польше

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на заявление организаторов «челленджера» в польских Козерках, которые попросили российских и белорусских теннисистов не подавать заявки на участие в турнире.

«Это политика, надо внимания не обращать нам на нее, а играть и делать свое дело. Если виза есть — надо ехать. Не пустят — будет скандал», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

16 июля стало известно, что организаторы «челленджера» в польских Козерках не будут допускать россиян и белорусов до участия в турнире. Позже в Министерстве спорта и туризма Польши заявили, что не могут повлиять на допуск российских и белорусских спортсменов в стране.

Соревнования в Польше будут проходить с 14 по 19 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/18285565
Теннис
Шамиль Тарпищев
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Организаторы «челленджера» в Польше попросили россиян не заявляться на турнир