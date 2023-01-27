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Сегодня, 16:16

Тарпищев считает, что российским теннисистам нет смысла участвовать в Азиатских играх

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил, почему российским теннисистам нет смысла участвовать в Азиатских играх для отбора на Олимпиаду.

«У теннисистов отбор на Олимпийские игры только по рейтингу на конец мая, после Открытого чемпионата Франции. У нас все зависит от рейтинга. Где очки набирать, если участвовать в Азиатских играх? Смысла в участии нет», — цитирует ТАСС Тарпищева.

Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

26 января Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил спортсменам из России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК).

Источник: https://tass.ru/sport/16900637
Теннис
Шамиль Тарпищев
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Шамиль Тарпищев: «Если Азиатские игры не дают очки рейтинга, не будем играть»