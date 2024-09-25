Тарпищев выразил сожаление в связи с недопуском теннисистов-колясочников до Паралимпиады

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о недопуске теннисистов-колясочников до Паралимпиады в Париже.

«Жалко, что не смогли участвовать в Паралимпийских играх. Но сам факт перспективы развития тенниса на колясках выглядит обнадеживающе», — заявил Тарпищев на пресс-конференции перед стартом чемпионата России среди теннисистов-колясочников.

Паралимпийцы из России на Играх в Париже завоевали 64 награды: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.

Организаторами турниров для теннисистов-колясочников являются Всероссийская Федерация лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Министерство спорта РФ, а также Паралимпийский комитет России. Поддержку оказывает благотворительная программа «ДоброFON».