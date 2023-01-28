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Сегодня, 19:27

Тарпищев высказался о российском финале на юниорском Australian Open

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о российском финале на юниорском Australian Open.

«Перспективы ясные, что надо продолжать работать. Выигрыш в 15 лет — это хорошо, но это еще не результат для того, чтобы говорить что кто-то заиграет, а кто-то нет. Сейчас у них период роста — организм адаптируется, меняется. Я беру историю победителей таких турниров до 18 лет. Приблизительно процентов 70 пропадали.

Но у нас у девушек благоприятная ситуация, потому что за ними идут восемь человек, которые вскоре попадут в мировую сотню. Имею в виду молодых. И никто не отменял тех молодых людей, которые сейчас уже играют со взрослыми. Те же Полина Кудерметова, Грачева. Они цепляются уже за второй-третий круг Australian Open. И реально есть человек 30, о которых можно говорить", — приводит «Газета.Ru» слова Тарпищева.

В финальном матче юниорского Australian Open российская теннисистка Алина Корнеева обыграла соотечественницу Мирру Андрееву — 6:7 (2-7), 6:4, 7:5.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/28/19601887.shtml
Шамиль Тарпищев
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Тарпищев считает, что российским теннисистам нет смысла участвовать в Азиатских играх