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Сегодня, 11:57

Тарпищев заявил, что новые рекомендации МОК ничего не меняют для российских теннисистов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по критериям допуска российских спортсменов к соревнованиям никак не влияют на отечественных теннисистов.

«Все, что нагнетается в прессе по этой теме — это бульварная хроника. Ничего нового не сказано. МОК все дает на откуп международным федерациям, — цитирует Тарпищева ТАСС. — У нас, в теннисе, ничего не меняется — все играют».

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с Вооруженными силами и органами безопасности.

1 марта 2022 года Международная теннисная федерация (ITF) приостановила членство ФТР и отменила турниры в России. Российские и белорусские спортсмены отстранены от командных турниров, но могут в нейтральном статусе участвовать в соревнованиях под эгидами WTA и ATP.

Источник: ТАСС
Теннис
Шамиль Тарпищев
МОК
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