Тарпищев заявил, что новые рекомендации МОК ничего не меняют для российских теннисистов

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по критериям допуска российских спортсменов к соревнованиям никак не влияют на отечественных теннисистов.

«Все, что нагнетается в прессе по этой теме — это бульварная хроника. Ничего нового не сказано. МОК все дает на откуп международным федерациям, — цитирует Тарпищева ТАСС. — У нас, в теннисе, ничего не меняется — все играют».

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с Вооруженными силами и органами безопасности.

1 марта 2022 года Международная теннисная федерация (ITF) приостановила членство ФТР и отменила турниры в России. Российские и белорусские спортсмены отстранены от командных турниров, но могут в нейтральном статусе участвовать в соревнованиях под эгидами WTA и ATP.