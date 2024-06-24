Тарпищев: «Дмитриева многое сделала для тенниса. Ушла легенда»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что спортивный телекомментатор Анна Дмитриева многое сделала как спортсменка и как общественный деятель.

«Ушла легенда. Анна Владимировна много сделала как спортсменка и как общественный деятель. Очень печально», — сказал Тарпищев ТАСС.

Дмитриева умерла 24 июня в возрасте 83 лет. Она 12 раз выигрывала турниры под эгидой Международной федерации тенниса в одиночном разряде, 13 — в парном. В 1964 году она входила в топ-5 лучших теннисисток Европы. После завершения карьеры в теннисе Дмитриева работала спортивным комментатором и становилась лауреатом премии «Золотой микрофон» в номинации «Лучший спортивный комментатор».