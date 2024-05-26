Тарпищев заявил, что жеребьевка «Ролан Гаррос» сложилась неудачно для россиян

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что жеребьевка «Ролан Гаррос» сложилась неудачно для российских теннисисток.

«У девочек нехорошая жеребьевка получилась. Там решается, кто на Олимпиаду попадает, а все в одной куче. У ребят — сносная, потенциально во вторую неделю могут выйти все ребята, земля — такое покрытие для наших. Девочки все в одной четвертушке: [Екатерина] Александрова, [Вероника] Кудерметова... Все наверху, где [действующая победительница Roland Garros Ига] Свентек. Если кто-то выйдет во вторую неделю — уже неплохо. Но маловероятно, что выйдет кто-то, тем более при наших мандражистках. Хотя [Анна] Калинская можно неплохо выступить, если вработаться», — сказал Тарпищев ТАСС.

«Ролан Гаррос» пройдет с 26 мая по 9 июня. Действующей чемпионкой турнира является Ига Свентек.