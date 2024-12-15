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Теннис

Сегодня, 14:05

Тарпищев заявил о рекорде России по количеству выигранных турниров на международной арене за 2024 год

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в комментарии «СЭ» оценил значение 2024 года для российского тенниса.

«У нас по количеству выигранных турниров на международной арене — рекорд за всю историю страны (считая детские и прочие виды соревнований — Прим. «СЭ»)! 676, а еще и прибавится, год не кончился. Больше тысячи человек участвовало в турнирах! Оценю год положительно», — сказал Тарпищев «СЭ».

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство ФТР в организации. Сборная России по теннису не участвует в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг.

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Теннис
Шамиль Тарпищев
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