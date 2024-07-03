Теннисист Панарин объяснил, почему долго не участвовал в турнирах ITF

Россиянин Данил Панарин рассказал, почему долго не выступал в турнирах Международной теннисной федерации (ITF).

В июле 19-летний теннисист стал победителем Игр Брикс в составе сборной России.

«Около полутора лет тренируюсь в Америке и много времени посвятил учебе. Играл в студенческой американской лиге за команду своего университета. Там было много тяжелых матчей, но именно этот опыт помог мне научиться справляться с переживаниями в играх за команду, в том числе за сборную России на Играх БРИКС», — приводит слова Панарина ТАСС.