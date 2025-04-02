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Теннис

2 апреля, 10:55

Теннисистка Джонс потеряла сознание во время матча на турнире в Боготе

Сергей Ярошенко
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129-я ракетка мира Франческа Джонс потеряла сознание во время матча на турнире в Боготе (Колумбия).

Это произошло в игре первого круга против аргентинки Юлии Риеры. В третьем сете при счете 5:3 в пользу Риеры 24-летняя британка упала на корт при выполнении подачи. Теннисистке оказали экстренную медицинскую помощь, после чего погрузили в кресло в бессознательном состоянии. Спортсменка покинула корт в инвалидном кресле.

Джонс родилась без двух пальцев на руках и трех пальцев на ногах из-за редкого заболевания. Ее наивысшим местом в рейтинге WTA была 123-я позиция.

Теннис
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