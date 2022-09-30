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Сегодня, 20:28

Теннисистка Петрова заявила, что никто из россиян не хотел пропускать Кубок Кремля

Теннисистка Надежда Петрова отметила важность Кубка Кремля для российских спортсменов. По словам 40-летней теннисистки никто не хочет пропускать этот турнир.

Бронзовая призерка Олимпиады-2012 завершила карьеру в 2017 году. Теперь она примет участие в Турнире легенд, который пройдет параллельно Кубку Кремля.

«Для каждого российского теннисиста Кубок Кремля был такой точкой на карте — обязательно надо было играть, никто не хотел пропускать. Приходили все знакомые, близкие, родственники. Было очень приятно после длинного сезона поиграть на домашнем корте, при своих болельщиках. Россияне всегда любили выступать на этом турнире. Прошло уже столько лет с тех пор, как я сама играла на Кубке Кремля, у меня были хорошие результаты: в одиночном разряде дошла до финала, было несколько полуфиналов, в паре вообще три раза побеждала с разными партнерами. А теперь у организаторов появилась идея собрать игроков моего поколения, мужчин и женщин, и сделать Турнир легенд, проходящий параллельно с основными соревнованиями», — приводит слова Петровой Газета.Ru.

Кубок Кремля-2022 пройдет с 16 по 23 октября в Москве.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/09/30/18691621.shtml
Теннис
Надежда Петрова
Кубок Кремля
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