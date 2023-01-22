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Сегодня, 19:00

Теннисистка Пивоварова высказалась о популярности Камилы Валиевой

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Пивоварова в интервью «СЭ» прокомментировала популярность фигурного катания. Она также объяснила, почему Камилу Валиеву назвали лучшей фигуристкой 2022 года по результатам опроса ВЦИОМ.

— Как специалиста в сфере спортивного менеджмента хочу вас спросить: почему фигурное катание стало так популярно в России?

— Думаю, в целом популярность этого вида спорта сыграла большую роль. На фоне этого, когда ты занимаешься своим имиджем и работаешь с командой, которая тебя продвигает, то становишься еще более известным. Это непосредственно связано с тем, что сам вид спорта очень популярен. Народ очень любит фигурное катание!

Все следят. Это очень красивый вид спорта, много интриг — это подстегивает людей на то, чтобы наблюдать. Что касается других видов — им гораздо сложнее продвигать свое имя, бренды. Они не настолько популярны. Тот же теннис, например. Теннисисты больше заработают на рекламных контрактах, нежели в России. Я тоже с этим столкнулась, чувствую большую разницу.

— По результатам опроса ВЦИОМ Камилу Валиеву признали лучшей спортсменкой 2022 года. Но не все спикеры отреагировали на это положительно. Как вы думаете, почему так?

— Не знаю, почему такая реакция. Мне трудно сказать. Но почему она самая популярная спортсменка? У нее были трудности в карьере, всем известные. Наш народ, как мне кажется, проникся этой историей и пытается поддержать Камилу всеми способами, трепетно к ней относится — в силу ее возраста в том числе. Думаю, за счет этой любви к спортсмену у Валиевой и получилась такая популярность. Народная любовь.

Даниил Медведев. «Медведев еще не раскрыл свой потенциал». Анастасия Пивоварова — об Australian Open, соцсетях Касаткиной и популярности Валиевой
Анастасия Пивоварова
Камила Валиева
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