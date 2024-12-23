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Допинг

Сегодня, 14:20

Теннисистку Демину включили в новый пул допинг-тестирования ITF

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Россиянка Елизавета Демина, отбывающая трехлетнюю дисквалификацию, вошла в регистрируемый пул Международной федерации тенниса (ITF) на 2025 год, сообщает ТАСС.

Демину дисквалифицировали до 20 января 2025 года за употребление запрещенного мельдония. В новый пул тестирования также вошла Дарья Мишина, чья трехлетняя дисквалификация за использование стероидов (тестостерона) истекла 16 октября.

Всего в новый регистрируемый пул допинг-тестирования ITF включены 20 российских теннисистов. Кроме Деминой и Мишиной в пул тестирования входят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Екатерина Александрова, Дарья Касаткина, Карен Хачанов, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, Анна Блинкова, Анна Калинская, Павел Котов, Камилла Рахимова, Роман Сафиуллин, Арина Вараксина, Мирра и Эрика Андреевы, Анастасия Павлюченкова, Диана Шнайдер.

Включенные в регистрируемый пул допинг-тестирования должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение года спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до четырех лет.

Источник: ТАСС
Теннис
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