Украина призвала ATP и WTA отстранить имеющих контракты с ЦСКА теннисистов

Федерация тенниса Украины (ФТУ) обратилась к руководству Международной федерации тенниса (ITF), Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), а также организаторам турниров Большого шлема с просьбой отстранить российских спортсменов, имеющих контракты с ЦСКА.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

«В заявлении МОК от 28 марта говорится о том, что все российские и белорусские спортсмены, имеющие контракты с вооруженными силами своих стран или с национальными правоохранительными службами, не могут участвовать в международных турнирах. В соответствии с этими рекомендациям ФТУ просит теннисные организации отстранить от выступлений и присутствия на соревнованиях игроков, которые имеют контракты с ЦК армии», — приводит РИА «Новости» текст заявления ФТУ.

Российские и белорусские теннисисты допускаются на турниры ATP и WTA в нейтральном статусе.