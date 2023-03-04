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Сегодня, 10:05

Украинский теннисист Приходько объяснил, почему выступает против санкций в отношении российских спортсменов

Украинский теннисист Олег Приходько выступил против осуждения российских спортсменов
Руслан Минаев
Олег Приходько.
Фото mayamistrings.com
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Украинский теннисист Олег Приходько прокомментировал санкции в отношении российских спортсменов.

Приходько является второй ракеткой Украины и 121-й в мире в парном разряде. В прошлом году он провел три турнира в паре с россиянином Яном Бондаревским.

«Сыграл пару с россиянином, потому что он является моим другом. И я играл пару именно со своим другом — для меня национальность не имеет значения. На мой взгляд, человека нужно судить за его поступки, а не по его национальности», — цитирует Приходько РИА «Новости Спорт» со ссылкой на портал Большой теннис Украины.

Теннисист добавил, что не стал слушать рекомендации национальной федерации не проводить игры с россиянами.

«Да, поступали, но так как я имею собственное взгляды, то сделал так, как считал нужным. Слепо соблюдать политику партии я не стал. Считаю, что такое осуждение спортсменов только больше разжигает конфликт», — заявил он.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

В ATP и WTA россияне и белорусы выступают под нейтральным статусом.

Источник: РИА
Теннис
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