US Open 2024: даты проведения четвертого в сезоне турнира «Большого шлема»

Сегодня, 18:00
US Open входит в четверку турниров «Большого шлема» вместе с Открытым чемпионатом Франции, Уимблдоном и Открытым чемпионатом Австралии.
В России официальных трансляций турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию матчей можно будет смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
В 2023 году победителем мужского турнира на US Open 2023 стал серб Новак Джокович. В финале он победил россиянина Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:6(7:5), 6:3.
В женском турнире Открытого чемпионата США 2023 сильнейшей стала американка Кори Гауфф. В финале она обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 2:6, 6:3, 6:2.
Турниры «Большого шлема»: новости, статьи и главная информация о Australian Open, Ролан Гарросе, Уимбилдоне и US Open