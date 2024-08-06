В Международной федерации падела видят большой потенциал для развития вида спорта в России

В ходе состоявшейся в Москве отчетно-выборной конференции Федерации падела России к гостям и участникам обратился представитель Международной федерации падела Жуан Куско.

— С особой теплотой хочу поприветствовать своих друзей Алексея Сорокина и Александра Алаева, с которыми мы много и очень успешно вместе работали в большом и пляжном футболе. Уверен, сплоченная командная работа поможет нам добиться большого успеха и в паделе. Я также уверен, что при поддержке Минспорта России и регионов падел будет развиваться стремительными темпами в вашей стране. Я вижу большой потенциал для развития падела в России с точки зрения как инфраструктуры, так и человеческого ресурса, — приводит слова Куско официальный сайт Федерации падела России.

Новым президентом Федерации падела России избран Алексей Золотарев, Алексей Сорокин — генеральным секретарем.