24 октября, 15:32

В Петербурге возродили Мемориал графа Сумарокова-Эльстона

Мемориал графа Сумарокова-Эльстона пройдет в Санкт-Петербурге 3 по 8 ноября.
Фото Пресс-служба Мемориала графа Сумарокова-Эльстона

XVIII Мемориал графа Сумарокова-Эльстона пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 8 ноября 2025 года.

В год 150-летия российского тенниса было принято решение возродить в Петербурге турнир в память о графе Михаиле Сумарокове-Эльстоне. Он был многократным чемпионом Российской империи, спарринг-партнером императора Николая II и первым в нашей стране теннисистом, который участвовал в Олимпийских играх — в 1912 году.

Турнир возрождается после двухлетнего перерыва и в 2025 году станет крупнейшим в Петербурге теннисным соревнованием, проводимым некоммерческой организацией: по количеству заявок, составу участников и размеру призового фонда.

На площадке проведения соревнований будет открыт музей — экспозиция с редчайшими теннисными артефактами начала ХХ века, фотографиями и архивными документами, именной экипировкой графа и интерактивными визуальными решениями.

Мемориал проводится при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации тенниса России и правительства Петербурга. В соревнованиях примут участие более 100 теннисистов со всей страны, в том числе действующие чемпионы России Владимир Королев и Екатерина Шалимова, а также сильнейшие представители Российского теннисного тура, входящие в топ-30 рейтинга РТТ. Турнир с призовым фондом 600 тысяч рублей проводится в трех категориях: мужской, женской и смешанной (микст).

— Мы отдаем дань памяти великому русскому теннисисту, патриоту, графу Михаилу Николаевичу Сумарокову-Эльстону, — отметил директор турнира Алексей Кузнецов. — Он был одним из первых россиян, кто играл на равных со звездами мирового тенниса и утверждал авторитет отечественного тенниса за рубежом. Для нас крайне важно сохранение исторической памяти о тех людях, которые приносили славу российскому спорту и стояли у его истоков. Все спортсмены турнира и его гости, любители тенниса и истории, посетив выставку, смогут на время погрузиться в атмосферу начала XX века и, уверен, откроют для себя много нового и интересного.

