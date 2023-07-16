Веснина — о заявлении организаторов «челленджера» в Польше: «Они больше потеряют, если российские и белорусские теннисисты не приедут»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» отреагировала на заявление организаторов «челленджера» в польских Козерках, которые попросили российских и белорусских теннисистов не подавать заявки на участие в турнире.

«Я не понимаю, в связи с чем они не рекомендуют спортсменам приезжать. Это опасно для жизни? Нет никаких разъяснений. Спорт должен быть вне политики. Думаю, что они больше потеряют, если российские и белорусские теннисисты к ним не приедут. Многие организаторы уже поняли, что ни к чему хорошему это не приведет, даже Уимблдон», — сказала Веснина «СЭ».

16 июля стало известно, что организаторы «челленджера» в польских Козерках не будут допускать россиян и белорусов до участия в турнире. Позже в Минспорте Польши заявили, что не могут повлиять на допуск российских и белорусских спортсменов в стране.

Соревнования в Польше пройдут с 14 по 19 августа.