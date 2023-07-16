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Сегодня, 15:55

Янчук — о заявлении организаторов «челленджера» в Польше: «Это политические мотивы и никакие другие»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал новость о том, что организаторы «челленджера» в Польше попросили российских и белорусских теннисистов не регистрироваться для участия в турнире.

«Те же англичане в прошлом году сделали также (Уимблдлон-2022. — прим. «СЭ»), однако в этом году они исправили свою ошибку. На это повлияло мировое теннисное сообщество. ATP лишила Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска наших спортсменов, тем самым очень серьезно их наказав, и уже в этом году россиян пустили на соревнования. То, что делают поляки — грязная, вызывающая и дискриминационная позиция. Это политические мотивы и никакие другие. Прямое вмешательство в спорт, причем не на серьезном уровне, так как турнир невысокого ранга. Международное общество против недопуска россиян и белорусов. Надо на них и опираться, но полякам на это наплевать: турнир небольшой — делают то, что хотят», — цитирует Янчука RT.

16 июля стало известно, что организаторы «челленджера» в польских Козерках не будут допускать россиян и белорусов до участия в турнире. Позже в Министерстве спорта и туризма Польши заявили, что не могут повлиять на допуск российских и белорусских спортсменов в стране.

Соревнования в Польше пройдут с 14 по 19 августа.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1175050-yanchuk-motivy-politika-rekomendacii-polsha
Теннис
Виктор Янчук
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