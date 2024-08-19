20 августа в Цинциннати состоится финал «мастерса», в котором сойдутся итальянец Янник Синнер и американец Фрэнсис Тиафо. Решающий матч турнира начнется в 01.00 по московскому времени, в прямом эфире он будет показан на YouTube-канале BetBoom Tennis. Счет личных встреч — 3-1 в пользу Синнера.

Он же идет огромным фаворитом матча. На победу первой ракетки мира можно поставить с коэффициентом 1.30, что примерно 77% вероятности исхода. Успех Тиафо доступен за 3.70 (23%).

Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.95, ТМ 22.5 — в 1.85.

Если Синнер победит с разницей в четыре и более гейма, сыграет пари за 1.85. На то, что его соперник выдержит фору (+3.5), котировка — 1.95.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу Янника за 1.87.

Учитывая некоторые проблемы итальянца с бедром, можно присмотреться к варианту «медицинский тайм-аут в матче» за 4.00.

Прогноз и ставка на матч Янник Синнер — Фрэнсис Тиафо

Итальянец вышел в пятый финал в этом сезоне — предыдущие четыре он выиграл. Также он ведет в личном противостоянии с Тиафо (3-1). Несмотря на то что Синнер провел непростой полуфинал со Зверевым и находится не в оптимальных кондициях, он все равно должен уверенно расправиться с американцем. Тот завершил свой матч против Руне на несколько часов позже (тоже трехсетовый) и с огромным трудом пробился в свой самый крупный финал в карьере. Мандраж и уровень оппонента сделают свое дело.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой (-3.5) за 1.85.