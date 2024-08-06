Золотарев избран президентом Федерации падела России, Сорокин — генеральным директором

В Москве состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция Федерации падела России. Она стала первой с момента наделения ее правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации со стороны Минспорта России.

В конференции приняли участия 63 делегата, в том числе представители 25 региональных федераций, входящих в состав ФПР.

Главным вопросом повестки стали выборы нового президента федерации — впервые в истории организации. Единственным кандидатом на этот пост стал Алексей Золотарев — его рекомендовали сразу 18 региональных входящих в состав ФПР федераций.

По результатам голосования кандидатура Золотарева была поддержана единогласно. Он избран президентом ФПР сроком на четыре года. Алексей Сорокин, занимавший пост президента федерации последние два года, в свою очередь, избран на должность генерального директора.

В состав правления ФПР помимо Золотарева и Сорокина вошли Александр Алаев, Полина Юмашева и Николай Писарев, сообщает сайт Федерации падела России.