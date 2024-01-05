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Сегодня, 12:57

Зверев обыграл Циципаса в четвертьфинале Объединенного кубка

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Стефанос Циципас.
Фото Reuters
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Немец Александр Зверев победил грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинальной игре Объединенного кубка — 6:4, 6:4.

Благодаря этому сборная Германии сравняла счет в матче с Грецией — 1:1. До этого немка Ангелик Кербер уступила Марии Саккари (0:6, 3:6).

Полуфиналист турнира определится по итогам матча в миксте. У Греции на корт выйдут Мария Саккари и Стефанос Циципас, а у Германии — Лаура Зигемунд и Максимилиан Мартерер.

Победитель пары Греция — Германия встретится в полуфинале Объединенного кубка со сборной Австралии.

Австралия

Объединенный Кубок. Плей-офф

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Греция — Германия

Мария Саккари — Ангелик Кербер — 6:0, 6:3

Стефанос Циципас — Александр Зверев — 4:6, 4:6

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