Анну Курникову сфотографировали в инвалидной коляске. До этого теннисистка долго не появлялась на публике

У теннисистки проблемы с ногой.

Экс первую ракетку мира в парном разряде 43-летнюю Анну Курникову сфотографировали в инвалидной коляске. Россиянка с травмированной ногой находилась в окружении близких людей. До этого спортсменка долгое время не появлялась в медийном поле.

Что за фотография

Анну заметили в Майами в деревне Бэл-Харбор — возможно, теннисистка занималась шоппингом вместе с семьей, так как находилась около торгового центра. Курникова сидела в инвалидной коляске, а на одной ноге у нее был фиксирующий ортез — подобные используют не только при переломах, но и при повреждениях мышц или связок различной степени тяжести. Также у теннисистки был забинтован один палец на руке.

Россиянку сопровождали две дочери — семилетняя Люси и четырехлетняя Мария. Возможно, семейство готовилось к празднованию дня рождения младшей — 30 января ей исполнится пять лет. У одной из девочек в руке был воздушный шар.

Чем Курникова занимается после завершения карьеры

Анна ушла из спорта в 2003 году — тогда ей было всего 22 года. Причиной раннего завершения карьеры оказались травмы. «Спина заставила меня остановиться. Все оказалось настолько плохо, что я буквально не могла завязывать шнурки на ботинках. Я испытывала невыносимую боль. Я тренировалась по шесть-восемь часов каждый день с пяти лет. Мне было очень интересно перестать играть и понять, кто я без тенниса», — признавался россиянка в интервью журналу People.

Несмотря на ранний уход из спорта, Курникова провела насыщенную карьеру, которая началась уже в подростковом периоде — она выступала на Олимпиаде 1996 года в 15 лет. В парном разряде Анна становилась первой ракеткой мира и выиграла два турнира «Большого шлема» — оба раза Australian Open. Также на ее счету две победы на итоговом турнире WTA и 16 титулов WTA.

Фото Getty Images

С 2001-го Курникова вступила в отношения с испанским певцом Энрике Иглесиасом, с которым они поженились лишь в 2023 году. На тот момент у пары уже было три ребенка: двойняшки Николас и Люси и младшая дочь Мария. О семейной жизни Анны мало что известно. Ее супруг признавался, что для него дом — территория отдыха, где он с наслаждением проводит время с родными.

В соцсетях Анна тоже редко делает публикации: в июне 2024-го поздравила Иглесиаса с днем отца, а до этого последний раз что-то выкладывала в мае 2022-го — это снова оказались семейные фотографии, что составляет почти весь контент аккаунта Курниковой.