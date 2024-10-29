В нашем теннисе появляются новые надежды. Кто из россиян может заявить о себе в 2025-м?

Пока же они стараются проявить себя в концовке сезона-2024 на небольших турнирах.

Концовка сезона в мировом теннисе — время, когда топ-игроки уже вовсю думают об отдыхе. В отличие от тех, кто мечтает прорваться в топ-50, топ-100 или хотя бы в топ-200. Октябрь и ноябрь для них — самое время набрать побольше рейтинговых очков на небольших соревнованиях WTA и ATP, а также на турнирах ITF и «челленджерах». Россияне и особенно россиянки не исключение — многие пытаются использовать вторую половину осени 2024 года по максимуму, дабы создать плацдарм для попытки прорыва (или возвращения) в элиту на следующий сезон.

Правильная стратегия Блинковой

Вообще у россиянок, пусть и выступающих в нейтральном статусе, все в плане рейтинга обстоит просто замечательно. В топ-35 на данный момент входит сразу восемь представительниц нашей страны — Дарья Касаткина, Анна Калинская, Диана Шнайдер, Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова. Еще четверо входят в топ-100 — это Камилла Рахимова, Эрика Андреева, Анна Блинкова и Вероника Кудерметова. Причем особо выделим на этом фоне 26-летнюю Блинкову, спасшую свой сезон как раз благодаря последним выступлениям на маленьких турнирах.

Анна начала 2024-й в топ-50 и в январе отметилась победой в фантастическом по накалу матче второго круга Australian Open над Еленой Рыбакиной из Казахстана со счетом 22:20 на тай-брейке решающего сета. Казалось, все и дальше будет идти неплохо, но с конца июня у Блинковой начался жесточайший игровой кризис. До начала октября она выдала серию из десяти поражений и находилась на грани вылета из первой сотни. Для возвращения уверенности российская теннисистка, что называется, пошла на понижение статуса турниров. За три последние недели она отыграла на WTA 125 в Гонконге и мексиканском Тампико, а также в Мейконе (США) на крупном турнире ITF W100.

И ход сработал. Благодаря полуфиналу в Гонконге (там, кстати, она переиграла восьмую ракетку мира Эмму Наварро из США и экс-лидера мирового рейтинга румынку Симону Халеп), титулу в Мейконе и финалу в Тампико Блинкова заработала 230 очков и вновь закрепилась в первой сотне рейтинга, занимая сейчас 75-ю строчку. И останавливаться не собирается — на этой неделе она играет в мексиканской Мериде WTA 125, как и еще три россиянки — Алина Корнеева, Полина Кудерметова и Анастасия Тихонова. Про 17-летнюю звездную юниорку Корнееву, набирающую форму после травмы, мы уже рассказывали. Но и 21-летняя, младшая из сестер Кудерметовых, заслуживает внимания — она уже близка к топ-100, занимая 133-ю строчку. В сентябре Полина дошла до четвертьфинала WTA 500 в Сеуле, а недавно стала полуфиналисткой крупного турнира ITF в Испании. 23-летняя Тихонова пока 181-я, но и она рассчитывает подойти к следующему сезону в неплохой стартовой позиции.

Теннисистка Анастасия Захарова. Фото Global Look Press

Захарова и Приданкина прогрессируют

Еще больше шансов у теннисисток поднять свой рейтинг на двух последних в сезоне WTA 250, стартовавших синхронно в Гонконге и Цзюцзяне (Китай). Любопытно, что в Гонконге первый номер «посева» получила 14-я ракетка мира Диана Шнайдер, но также очень интересно понаблюдать и за 21-летней Татьяной Прозоровой. В сентябре из квалификации она выиграла титул на ITF W100 в Корее, а в Гонконге пробилась в основную сетку через квалификацию. Там же играет 22-летняя Анастасия Захарова, которая на этой неделе после титула на W100 в Испании поднялась на рекордное для себя 113-е место. Кстати, ее победная серия составляет уже десять матчей, а среди последних жертв — полуфиналистка Олимпиады-2024 Анна Каролина Шмидлова из Словакии.

Между тем в Цзюцзяне помимо Рахимовой (в случае выхода в четвертьфинал 23-летняя Камилла впервые войдет в топ-60) выделим и 19-летнюю Елену Приданкину. Да, Елена старше Андреевой и Корнеевой и не столь впечатляла по юниоркам, но талант у нее, безусловно, присутствует. В середине августа Приданкина выиграла крупный турнир W75 в Чехии и ворвалась в топ-200, а сейчас она 179-я и точно поднимется выше. Поскольку стартовала в Цзюцзяне с победы и за выход в четвертьфинал сразится как раз с Рахимовой.

У мужчин в топ-100 сейчас входят пятеро россиян — Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов задействованы на «мастерсе» в Париже, там же в столице Франции Павел Котов не прошел квалификацию. А Роман Сафиуллин отправился набирать очки на «челленджер» в Братиславу, где в квалификации выступает и шестая ракетка России Алибек Качмазов. 22-летний Качмазов после сенсационно выхода в полуфинал турнира ATP в китайском Чэнду в сентябре на днях дошел и до полуфинала «челленджера» во французском Бресте. В данный момент он занимает 186-е место в рейтинге. Будет интересно, сумеет ли в Братиславе блеснуть Аслан Карацев, откатившийся в последнее время в рейтинге за пределы топ-300, но наверняка мечтающий о возвращении на топ-уровень.