Обозреватель «СЭ» второй раз подряд дошел до финала теннисного турнира СМИ

Сергей Подушкин успешно выступил на соревнованиях, которые прошли на кортах Национального теннисного центра имени Х.А. Самаранча в Москве.

Теннисный турнир среди представителей российских СМИ становится уже традиционным. Первые такие соревнования состоялись в июле 2023-го, а на днях в Москве на кортах Национального теннисного центра имени Х.А. Самаранча прошел уже второй такой турнир, организованный Федерацией спортивных журналистов России и Федерацией тенниса России. Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Подушкин в паре с Кириллом Сторчаком из Sport.ru второй год подряд дошли до финала, по ходу которого вели в счете с брейком, но все же уступили.

Сергей Подушкин (справа) и Кирилл Сторчак. Фото ФТР/Анна Зиновьева

Если в 2023 году в дебютном турнире приняли участие семь журналистских дуэтов из ведущих и не только отечественных СМИ, то на сей раз за победу и призовые места боролись сразу девять пар. По итогам жеребьевки девять мини-команд были разбиты на три группы по три пары, а в полуфиналы выходили победители групп плюс лучший дуэт из числа занявших вторые места. Обозреватель «СЭ» с напарником попали в непростую группу. Стартовую встречу у коллег из «РИА Новости» удалось выиграть 6:0, но вторая встреча получилась куда более упорной и завершилась победой их соперников — чемпиона турнира 2023 года Александра Аношина и одного из старейшин спортивного журналистского цеха страны Андрея Полосина — на тай-брейке 7:6.

Однако с максимальной для второго места разницей по геймам «+5» Подушкин и Сторчак вышли в полуфинал и со второго места, где по итогам жеребьевки по иронии судьбы вновь попали на своих обидчиков в группе Аношина и Полосина. На сей раз борьбы не получилось — обозреватель «СЭ» с напарником изменили тактику и уверенно победили 6:0, выйдя второй год подряд в финал. В 2023-м они уступили Аношину и Евгению Федякову в упорной борьбе 5:7, 5:7, на сей раз финал решили провести из одной партии.

Сергей Подушкин и Кирилл Сторчак (справа) после финального матча с Александром Аношиным и Андреем Полосиным. Фото ФТР/Анна Зиновьева

Игра получилась достаточно нервной и упорной. В дебюте Подушкин и его коллега уступали 0:2, затем повели с брейком 3:2, но не смогли дожать опытных оппонентов, победителей чемпионата мира среди журналистов Владимира Серебряного и Алексея Давидюка, упустив в том числе несколько брейк-пойнтов. Итог — 3:6 и вновь второе место. Тем не менее и такой результат с учетом возросшего уровня сопротивления можно признать вполне успешным.