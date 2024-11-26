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«Не разрушать мосты между странами, а строить». Объявлен состав участников турнира в Санкт-Петербурге

Объявлен состав участников теннисного турнира в Санкт-Петербурге
Анатолий Курагин
Наталия Камельзон, Александр Медведев и Евгений Гагонин на пресс-конференции, посвященной старту третьего Международного командного теннисного турнира «Трофеи Северной Пальмиры»
Наталия Камельзон, Александр Медведев и Евгений Гагонин приняли участие в пресс-конференции, посвященной старту третьего Международного командного теннисного турнира «Трофеи Северной Пальмиры».
Фото Виталий Вдовенков
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Состоялась пресс-конференция, посвященная старту третьего Международного командного теннисного турнира «Трофеи Северной Пальмиры».

Во время общения со СМИ, которое состоялось в ТАСС, организаторы единственного в нашей стране международного теннисного турнира рассказали о новых правилах соревнований, представили состав участников обеих команд «Львы» и «Сфинксы» и анонсировали высокотехнологичное мультимедийное шоу церемонии закрытия соревнований. «Трофеи Северной Пальмиры» пройдут с 29 ноября по 1 декабря на кортах КСК «Арены» в Санкт-Петербурге.

Председатель правления АО «ФК Зенит», советник генерального директора ООО «Газпром экспорт» и генеральный директор турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев выразил благодарность генеральному спонсору — ПАО «Газпром» — и правительству города Санкт-Петербурга за помощь в организации и проведении соревнований. Он отметил особый статус единственного теннисного турнира в России со столь сильным составом участников высочайшего класса из разных стран. «Мы потихоньку доносим до мировой общественности и федераций, что спорт имеет назначение простое и понятное — не разрушать мосты между странами, а строить», — подчеркнул Медведев.

«Для Санкт-Петербурга, для его спортивной общественности проведение такого мероприятия интересно, — отметил первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Евгений Гагонин. — У нас в городе около 7000 людей, занимающихся теннисом. Большой цикл местных соревнований — порядка 200 в год: чемпионаты, первенства, студенческие турниры».

генеральный директор турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев на пресс-конференции, посвященной старту третьего Международного командного теннисного турнира
Александр Медведев.
Фото Виталий Вдовенков

Борьба за каждый мяч

— Когда мы готовили этот турнир, изучили все новые форматы, что предлагают ATP, WTA и UTS, и решили сделать наши матчи более эмоциональными, заставить игроков бороться за каждый мяч и за каждый гейм, более того — чтобы они сражались не только за себя, но и за свою команду. Ведь общий счет в противостоянии двух сборных зависит от каждого», — рассказала о концепции соревнований Наталия Камельзон, генеральный директор компании-организатора «Формула теннис-хоккей».

По новым правилам каждый матч будет состоять из трех 20-минутных сетов. Побеждает тот, кто выиграл наибольшее количество геймов, каждый из которых идет в общекомандную копилку. Если до окончания партии остается больше минуты времени, то играется еще один гейм, если меньше — то сет считается завершенным. Исключением станет ситуация, когда во всех партиях у игроков равное количество выигранных геймов. Тогда играется решающий гейм, чтобы выявить победителя в матче.

Еще одно нововведение турнира «Трофеи Северной Пальмиры» — зрителей будут пускать во время матча в любое время, не дожидаясь переходов игроков или завершения партий, как исторически принято в теннисе.

Теннисистка Диана Шнайдер на Олимпиаде в Париже
Диана Шнайдер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Звездный состав участников

Среди звездных участников соревнований — россиянин Карен Хачанов, 19-я ракетка мирового рейтинга, завоевавший в этом сезоне два титула (Алматы, Доха). Ждут в Санкт-Петербурге и россиянку Диану Шнайдер, серебряного призера Олимпиады в Париже, победительницу четырех турниров WTA в этом году и номинанта на премию WTA «Прорыв года». В ноябре Диана покорила 12-ю строчку женского одиночного рейтинга. А также на корт выйдет еще одна теннисистка из России, четвертьфиналистка женского турнира в Санкт-Петербурге 2020 года Анастасия Потапова, 35-й номер рейтинга WTA.

Казахстан на турнире представят Александр Бублик (34-я ракетка ATP) и Юлия Путинцева (№ 29 рейтинга WTA). Вновь порадует Петербург своим теннисом испанец Роберто Баутиста Агут (№ 46 ATP), который четырежды играл в полуфиналах турнира St.Petersburg Open. В Северную столицу приедет австралиец Танаси Коккинакис (№ 77 ATP), победитель Открытого чемпионата Австралии 2022 года в парном разряде, полуфиналист недавно завершившегося Кубка Дэвиса-2024. Александр Медведев отметил самобытность этого спортсмена и сказал, что с интересом бы посмотрел его игру. К сожалению, не сможет приехать на турнир «Трофеи Северной Пальмиры» Таллон Грикспур, получивший травму в финальном матче Кубка Дэвиса в противостоянии с Янником Синнером. Поэтому 28 ноября организаторы объявят составы команд с учетом замены.

Отвечая на вопросы о наиболее ярком противостоянии предстоящего турнира, все спикеры сошлись во мнении, что с нетерпением ждут воскресного матча Карен Хачанов — Александр Бублик. Вера Подгузова, PR-директор турнира, старший вице-президент ПАО «Промсвязьбанк», уверена, что все поединки будут захватывающими, учитывая новый формат, и пожелала всем насладиться красивой игрой.

Теннисистка Елена Веснина на Олимпиаде-2020 в Токио
Елена Веснина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Веснина попрощается с профессиональным теннисом

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро, трехкратная обладательница трофеев «Большого шлема», экс первая ракетка мира в парном разряде Елена Веснина приедет в Санкт-Петербург, чтобы объявить о завершении карьеры перед российской публикой. В день открытия турнира (29 ноября) Елена сыграет в Матче легенд, где также выступят другие известные теннисисты прошлого россияне Анастасия Мыскина и Николай Давыденко, а также Мансур Баррами, по ходу своей карьеры представлявший Иран и Францию.

Организаторы постарались создать максимально открытую обстановку для зрителей турнира, поэтому любой желающий, попав на КСК «Арену», сможет пообщаться со спортсменами, взять автограф, поучаствовать в конкурсах на мини-корте, выиграв приятные сувениры. А у некоторых будет возможность вызвать на теннисную дуэль талисманы турнира Льва и Лайну. Особенным в этом году обещает быть шоу церемонии закрытия: современная концепция, динамичный сюжет, интересные технологические решения — все это погрузит зрителя в красивый футуристичный мир.

Теннис

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