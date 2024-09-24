Падел мирового уровня дебютировал в России

Двукратный чемпион мира аргентинец Тито Аллеманди вместе с парагвайцем

Мартином Абудом, а также опытные представительницы Испании Альба Галан и Мари Кармен Вильяльба стали победителями первого в российской истории международного турнира по паделу «Москва 2024», прошедшем в столице с 19 по 21 сентября.

Падел. Фото Официальный телеграм-канал падела в России

Падел — стремительно набирающая в России популярность игра, напоминающая большой теннис. Главным отличием от него является наличие стен, обычно из сетки или плексигласа, окружающих корт со всех сторон — эта особенность роднит падел с другой динамичной спортивной игрой, сквошем. Падел зародился в Мексике в конце 60-х годов прошлого века, а сейчас в него играют свыше 25 миллионов человек почти в сотне стран мира. Не так давно этот вид спорта был официально признан и в нашей стране, и международный турнир «Москва 2024» стал боевым крещением для Федерации падела России. Он был организован совместно с Минспорта РФ и Москомспортом, а генеральным спонсором соревнований стала компания FONBET.

Падел. Фото Официальный телеграм-канал падела в России

— Это действительно уникальное событие не только для федерации, но и для всей нашей страны, и для развития падела в России, — отметил глава ФПР Алексей Золотарев. — Никогда прежде столь представительный по составу и условиям проведения турнир у нас не проводился. Накануне соревнований мы провели первый в истории учебно-тренировочный сбор национальной команды, в состав которой включены по четыре мужских и женских пары.

Как рассказал Золотарев, главным тренером сборной России назначен известный аргентинский специалист Амадео Альтхаус, помогать которому будет испанец Николас Кордоба. Многие из новоиспеченных членов команды выступили и на турнире «Москва 2024». В число его участников вошли 7 российских мужчин и 17 женщин, в том числе почти все лидеры национального рейтинга. Всего же на соревнованиях зрители увидели представителей пяти стран — помимо России, это Испания, Аргентина, Парагвай, Италия и Франция.

Падел. Фото Официальный телеграм-канал падела в России

— Для нас было очень важно привезти в Россию действительно классных иностранных игроков с высоким рейтингом, — рассказал гендиректор ФПР Алексей Сорокин. — И для первого международного турнира в России состав участников получился более чем представительным — двухкратный чемпион мира Аллеманди, бывшая шестая ракетка мира среди девушек Галан, шесть иностранных пар из первой сотни мирового рейтинга.

По словам Сорокина, призовой фонд турнира составил 85 миллионов рублей. Также впервые были организованы трансляции соревнований по паделу на федеральном спортивном телеканале, а главные матчи соревнований прошли на арене Центра бокса в Лужниках вместимостью 2 тысячи зрителей. И надо отметить, что финальные матчи собрали на трибунах аншлаг. Помимо интересных матчей, болельщикам на протяжении всех дней турнира предлагалась развлекательная программа — конкурсы, матч по медиа-паделу, фотозона.

Что же касается спортивной части, то как у мужчин, так и у женщин громких сенсаций не произошло, и в полуфиналы вышли первые четыре сеяных пары. Впрочем, напряженных и драматичных игр хватало в каждый из трех дней соревнований. Например, будущие победители соревнований Аллеманди и Абуд, получившие первый номер посева, провели по пути к финалу два трехсетовых матча. Но в решающей встрече уложились в две партии, обыграв испанцев Хосе Давида Санчеса и Хосе Антонио Дьестро — 6:3, 7:6. У девушек же Галан и Вильяльба за три дня не отдали соперницам ни сета. А в финале разгромили первых ракеток турнира, испанку Кармен Кастильо и Лорену Вано из Италии, со счетом 6:0, 6:0.

Особенной поддержки болельщиков удостоилась единственная представительница России в полуфиналах Ангелина Неизвестная. Она играла в паре с испанкой Лидией Сильван, но в матче за третье место победил французско-испанский дуэт Амели Детривьер/Камила Фассио — 6:3, 6:2. Что же касается остальных россиян, то у мужчин выйти во второй круг удалось лишь одному из лидеров сборной России Александру Халанскому, игравшему вместе с Энцо Йенсеном из Италии. У женщин же до четвертьфинала добрались три российских пары. Как бы то ни было, эти соревнования стали для всех представителей России огромным опытом. И очень хорошо, что, по словам Сорокина, московский международный турнир по паделу планируется сделать традиционным.