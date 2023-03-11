Русская дочь Бориса Беккера зажигает в немецких шоу. Отец долго не хотел признавать рыжеволосую девушку

Удивительная история Анны Ермаковой.

Рыжеволосая красотка 22-летняя модель Анна Ермакова выступает в проекте «Давайте потанцуем» на немецком телевидении.

Фото Global Look Press

Кто станет его победителем, зрители узнают в середине мая, а пока лидером шоу, аналога нашего «Танцы со звездами», является внебрачная дочь легенды мирового тенниса Бориса Беккера.

Фото Соцсети

Аня родилась в 2000 году после искрометной встречи своей мамы с шестикратным победителем турниров «Большого шлема». Беккер долго отрицал связь с эмигранткой из Советского Союза Анжелой Ермаковой. В результате разбирательств он вынужден был даже развестись с первой женой и матерью двоих сыновей Барбарой Фельтус.

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В 2007 году теннисист оформил над девочкой опекунство после подтверждения родства с помощью анализов ДНК.

Фото Global Look Press

Дочь Беккера часто общалась с отцом, встречаясь с ним в одном городе — родном Лондоне. Однако знаменитую фамилию принимать отказалась, предпочитая оставаться Ермаковой, как мама.

Фото Global Look Press

Беккеру не слишком нравилось, что мать Анны часто привлекает дочь к участию в различных тусовках и ток-шоу на телевидении. Но девушка любила быть в центре внимания. В 15 лет родители отправили ее на модный показ в Берлин.

Фото Global Look Press

Первое же появление рыжеволосой дочери Бориса Беккера на подиуме вызвало фурор. Стройная красотка выделялась на фоне остальных девушек своей роскошной рыжей шевелюрой.

Фото Global Look Press

С тех пор карьера девушки пошла в гору. У яркой модели появились многочисленные поклонники в соцсетях.

Фото Соцсети

Фото Global Look Press

Фото Соцсети

Фото Global Look Press

Фото Соцсети

Впрочем, замуж Анна пока не собирается. В ее планах выиграть шоу на телевидении и покорить мир моды.

Фото Соцсети

Ради своей цели она готова, если понадобится, сменить имидж.

Фото Соцсети

Однако на танцевальном шоу в Германии Анна Ермакова предпочитает выступать в своем привычном образе.

Фото Global Look Press