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Теннис

Сегодня, 13:30

Мировой теннис захватывают китайцы. Теперь побеждают не только женщины, но и мужчины

19-летний теннисист Шан Цзюньчэн стал победителем турнира в Чэнду
Сергей Подушкин
Обозреватель
Шан Цзюньчэн и Чжэн Циньвэнь.
Фото Global Look Press
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19-летний Шан Цзюньчэн выиграл титул в Чэнду и может вырасти в топ-игрока.

Теннисная элита сейчас переместилась в Китай, где в ближайшие недели пройдут супертурниры в Пекине, Ухане и Шанхае. При этом все более ярко проявляют себя игроки из Поднебесной. В нынешнем сезоне взошла звезда Чжэн Циньвэнь, выигравшей Олимпийские игры в Париже и дошедшей до финала Australian Open. Но и у мужчин китайцы, как показывают последние события, стремительно прогрессируют.

На днях свой дебютный титул в Чэнду завоевал 19-летний вундеркинд Шан Цзюньчэн, а его соотечественник Чжан Чжичжэнь сыграл свой первый финал на уровне ATP в Ханчжоу. Неужели вскоре китайцы составят серьезную конкуренцию нынешним звездам ATP во главе с итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом? С учетом опыта настольного тенниса и бадминтона это не кажется фантастикой.

Первопроходцем стала Ли На

Китай вот уже много десятилетий считается настоящей Меккой ракеточных видов спорта. Если взять статистику чемпионатов мира по бадминтону и настольному теннису, то там китайцы не только претендуют на медали, они являются лидерами и фаворитами практически любых турниров. К примеру, в настольном теннисе китайцы на Олимпийских играх в Париже выиграли пять золотых медалей из пяти возможных, а в бадминтоне два китайских золота и три серебра на Играх-2024 еще и сочли не самым крутым результатом.

На этом фоне теннис, конечно, отстает, но и вкладываться в него в Поднебесной стали не так уж и давно, буквально пару-тройку десятилетий назад. Первым большим успехом стала победа Ли Тин и Тянь Тянь Сунь в женских парах на Олимпиаде 2004 года в Афинах, однако настоящую теннисную звезду Китай получил только в начале прошлого десятилетия, когда на топ-уровень вышла Ли На. Уроженка Уханя выиграла два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» в 2011-м и Открытый чемпионат Австралии в 2014-м, на пике карьеры поднималась на вторую строчку в рейтинге WTA и вообще приобрела в Китае культовый статус.

Сегодня. Мельбурн. Китаянка ЛИ НА обыграла словацкую теннисистку Доминику Цибулкову &ndash; 7:6 (7:3), 6:0. 10 лучших кадров женского финала Australian Open

В стране начался настоящий теннисный бум, здесь стали открываться крупные теннисные центры и проводиться топ-турниры. Правда, речь в основном шла о WTA, но и в ATP начали осваивать перспективный китайский теннисный рынок. В частности, в 2009-м у Китая появился свой «мастерс» в Шанхае, переехавший из немецкого Гамбурга. Правда, после завершения карьеры Ли На в Китае столь звездных теннисисток в одиночном разряде не появлялось, а пандемия коронавируса и скандал с экс первой ракеткой мира и чемпионкой двух турниров «Большого шлема» в паре Пен Шуай (она обвинила известного китайского чиновника в сексуальном насилии, после чего на долгое время исчезла из публичного пространства, что породило протесты в теннисном мире) несколько притормозили китайскую экспансию.

Шан Цзюньчэн с трофеем турнира в Чэнду.
Фото AFP

Китайский вундеркинд бросит вызов Синнеру и Алькарасу?

Но сейчас, судя по всему, ситуация наладилась — топ-турниры на постоянной основе вернулись в Китай, а таланты из этой страны начали превращаться в звезд. Так, 21-летняя Чжэн Циньвэнь не только стала олимпийской чемпионкой, но и уверенно входит в топ-10 рейтинга WTA. Причем мало кто удивится, если мощная молодая китаянка вскоре станет реальной претенденткой на звание первой ракетки мира. В топ-100 одиночного рейтинга сейчас входят сразу шесть китаянок, что буквально лет 10-15 назад казалось немыслимым. В парном рейтинге в сотню лучших входят сразу восемь представительниц Поднебесной.

Чжэн Циньвэнь. Китайская теннисистка произвела фурор на Олимпиаде в Париже. Это первый шаг к мировому господству?

А что же мужчины? До 2023 года они никак не могли пробиться на высокий уровень. Первым это сделал У Юбин, в феврале 2023-го первенствовавший на турнире ATP 250 в Далласе. Китаец быстро приблизился к топ-50, но затем из-за травмы пропустил почти целый год и только-только начал свое возвращение. Однако довольно быстро нашелся новый лидер — Чжан Чжичжэнь. Китаец в 2023-м произвел фурор на «мастерсе» в Мадриде, дойдя до четвертьфинала, в этом году победил Даниила Медведева на траве в Галле, а также стал вице-чемпионом Олимпийских игр в Париже в миксте.

Теннисист по прозвищу ТриплЗет неоднократно получал похвалы от известных игроков прошлого, а швейцарец Роджер Федерер и вовсе назвал его будущей суперзвездой. Другое дело, что Чжану уже 27 лет, а его наивысшей позицией в рейтинге является 31-я строчка. Хотя на днях китаец добрался до своего первого финала в Ханчжоу, уступив там хорвату Марину Чиличу 6:7, 6:7, и его появлению в топ-20 в скором будущем мало кто удивится. Также в топ-100 входит и 22-летний Бу Юнчуакете, на днях обыгравший нашего Карена Хачанова, но все же главной надеждой мужского китайского тенниса сейчас можно назвать Шан Цзюньчэна.

Шан Цзюньчэн в первом круге Уимблдона-2024.
Фото Global Look Press

О большом таланте Шана заговорили еще в 2023-м, но заметным в теннисном мире китаец стал только в нынешнем сезоне. А в Чэнду на днях и вовсе произвел настоящий фурор, не только став вторым китайским чемпионом турнира ATP, но и первым теннисистом 2005 года рождения и моложе, выигравшим титул на таком уровне. Шан родился в спортивной семье. Его папа был футболистом сборной Китая, а мама — чемпионкой мира по настольному теннису. Уже в 14 лет паренек, тренирующийся во Флориде, выиграл свой первый турнир ITF, а сейчас, в 19 лет, уже начал блистать среди взрослых.

На US Open он обыграл Александра Бублика из Казахстана и вел 2:0 по партиям у норвежца Каспера Рууда, но все же уступил. Зато в Чэнду все получилось, причем за весь турнир Шан проиграл только один сет (россиянину Роману Сафиуллину во втором круге), а в финале уверенно разобрался с призером Олимпиады итальянцем Лоренцо Музетти (7:6, 6:1). Сейчас он 52-й в рейтинге, но не исключено, что вскоре мы увидим юного китайца в топ-10, а затем... Кто знает, может, именно Шан станет первым китайским победителем турнира «Большого шлема» у мужчин?

Теннис

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