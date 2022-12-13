Касаткиной грозят статусом иноагента. Что это может означать для спортсменов?

Неприятностей не будет, если придерживаться принципа «спорт — вне политики».

Первая ракетка России Дарья Касаткина создала свой Telegram-канал и тут же оказалась под угрозой заработать в нашей стране статус иностранного агента. Об этом заявил депутат Госдумы Роман Терюшков, отметив, что теннисистка критикует действия российских властей и при этом выступает в нейтральном статусе на соревнованиях за рубежом. И теперь возникает вопрос — могут ли некоторые наши спортсмены действительно стать иноагентами как физические лица и какими окажутся последствия такого признания?

Претензии Терюшкова

История взаимоотношений Касаткиной и Терюшкова длится достаточно долго — всему виной несколько обстоятельств. Создав свой Telegram-канал, Даша практически в первом же сообщении позвала депутата присоединиться к числу подписчиков, а позже даже продублировала пост. Депутат в ответ рассказал «РБ Спорт», что обратился в Минюст с требованием внести теннисистку в список иноагентов. Критике подверглась не только Касаткина — чиновник также упомянул Карена Хачанова и Евгения Кафельникова. Карен и Дарья, как и многие другие российские теннисисты, много времени проводят не в родной стране и выступают под нейтральным флагом — таковы основные пункты критики Терюшкова.

Роман Терюшков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Наши теннисисты наряду с нашими шахматистами практически единственные из всех российских спортсменов могут сейчас соревноваться. ATP, WTA и ITF не только не запрещают россиянам и белорусам выступать на международных турнирах, но и штрафуют тех, кто идет против такой позиции, — например, Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании, организаторов Уимблдона. Да, теннисисты выступают под нейтральным флагом, но на крупных стартах (чемпионатах мира и Олимпийских играх) так происходит уже не первый год из-за антидопинговых санкций.

Терюшкову уже пришел ответ — по всей видимости, депутату отказали в удовлетворении его просьбы. «Что касается той же Касаткиной, мною подано обращение в Минюст РФ о внесении ее в список иноагентов. Ведомство ответило отпиской, выразив незаинтересованность в пресечении противоправных действий теннисистки. В свою очередь, я повторно направил депутатский запрос с требованием провести проверку законности подобного ответа и принять должные меры», — рассказал Роман Игоревич «РБ Спорт». Касаткина ответила коротко: «Как приятно иметь поклонников из Госдумы».

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press

Причины для признания спортсменов иноагентами

Могут ли спортсменов действительно по какой-то причине внести в список иноагентов? В законе такая ситуация описана — физическое лицо может быть признано иностранным агентом, если оно получает финансовую поддержку из-за рубежа или находится под иностранным влиянием, при этом занимаясь политической деятельностью в России. Касаткина и Хачанов не живут на своей родине, так как все время проводят на соревнованиях или тренируются за границей. Но иногда некоторых наших спортсменов ради допуска к стартам или про оформлении виз просят подписывать бумаги, где содержатся политические оценки. В теннисе такого нет (по крайней мере об этом никто не говорил), но опасность все равно остается.

Что касается первого пункта, то все теннисисты, выигрывающие матчи на международном уровне, получают определенные призовые. Поэтому у них, конечно, есть зарубежные доходы, но непонятно, каким образом они влияют на человека. По сути, это просто заработная плата за потраченные усилия. Можно ли считать публикации в соцсетях или репосты на политическую тему «политической деятельностью»? Является ли «политической деятельностью» подписание некой стандартной декларации? Теоретически — да. Но это почти наверняка потом придется обосновывать в суде.

Будет ли как-то влиять на карьеру и на жизнь признание спортсмена иноагентом? В теннисе — вряд ли. Да, атлету будет запрещено получать государственную финансовую поддержку, организовывать публичные мероприятия, занимать посты в госструктурах и тому подобное. Но для теннисистов, которые сейчас выступают на международном уровне, это неактуально. Другое дело — в будущем, когда это, например, может отразиться на тренерской деятельности. Кроме того, для иноагентов предусмотрен особый порядок аудита доходов, что может создать спортсменам дополнительные сложности.

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press

В целом же ситуация, при которой за зарубежные турниры и призовые наших спортсменов начнут признавать иностранными агентами, маловероятна. Наоборот, в нашем спортивном сообществе все ждут и делают все возможное, чтобы вернуть россиян на международные старты. Сам факт получения спортивных доходов за рубежом абсолютно законен. Другое дело, если спортсмен при этом начинает заниматься политикой или сотрудничает с организациями, которые признаны в России иноагентами. Тогда действительно у него могут возникнуть неприятности.