«Инспектор проник в квартиру и приставил нож к горлу». Как грабили чемпионку Уимблдона

Чешская теннисистка Петра Квитова чуть не погибла из-за пяти тысяч крон.

Очередной чудовищный пример странной «любви» преступников к теннисистам. Почему очередной? Мы знаем довольно много различных случаев нападений на звезд большого тенниса, и, пожалуй, самый яркий из них — это проникновение банды грабителей в загородный дом семьи Анны Чакветадзе. Но сейчас не об этом.

В декабре 2016 года жертвой стала чешская теннисистка Петра Квитова. Девушка вернулась в свою квартиру в городе Простеёв после тренировочного сбора в Испании. В ближайшее время у спортсменки не было больших теннисных планов, поскольку меньше месяца назад она сломала стопу и еще до конца не восстановилась. Кроме того, WTA-туре продолжалось межсезонье.

Но спокойное восстановление Петре могло только сниться. В ее квартиру проник неизвестный мужчина. Сделал он это, переодевшись работником коммунальной службы — якобы для проверки счетчиков. Попав в богатую квартиру и обнаружив там девушку, грабитель набросился на нее с ножом. Квитова начала защищаться. Вор приставил к горлу теннисистки нож, и ей пришлось схватиться за лезвие рукой.

«Стараясь защититься, я получила серьезное повреждение левой руки. Я шокирована, но, к счастью, жива. Повреждение серьезное, и мне нужно будет обратиться к специалистам, но, думаю, вы знаете, что я сильная и справлюсь с этим. Спасибо за вашу любовь и поддержку. Буду очень ценить уважение к моей частной жизни. Я сосредоточусь на восстановлении», — написала Петра в своих социальных сетях.

Вор же сбежал, украв 5000 чешских крон.

Петра Квитова сгипсом на руке. Фото Global Look Press

Операция

Квитову доставили в больницу. У теннисистки были повреждены связки и сухожилия на левой руке. Петра — левша, поэтому для ее карьеры такое ранение могло стать фатальным. Доктора колдовали над чешской спортсменкой 3 часа 45 минут. «Врачи провели операцию на всех пяти пальцах левой руки Петры, поэтому она не сможет поднимать тяжести в течение трех месяцев. Теннисистка получила серьезные повреждения, но она молода и сильна, так что нет причин говорить о завершении карьеры», — сообщил подробности представитель сборной Чехии Карел Тейкаль.

После операции стало понятно, что в ближайшие полгода-год спортсменка на корте не появится. «Несмотря на серьезность травм, операция прошла успешно. Петра будет носить гипсовую повязку примерно шесть-восемь недель и не сможет поднимать тяжести на протяжении трех месяцев», — заявила представительница теннисистки Кэйти Спеллман. Сама же Петра стала рваться в бой с первых же минут после операции.

«Пусть врачи быстрее все сделают, и неважно, сколько времени займет восстановление — месяцы или годы». Петра ждет возможности снова тренироваться", — поделился Карел Тейкиль в эфире чешского телевидения. Врачи со всего мира также высказывали свои предположения относительно повреждений Петры и приходили к выводу, что некоторые теннисные приемы Квитова не сможет использовать в полную силу.

Радим Жондра, напавший на Петру Квитову. Фото Global Look Press

Возмездие

«Выполнять форхэнды и бекхэнды с травмой сухожилия очень трудно. Кроме того, в теннисе мы говорим о таком понятии, как чувство мяча. Оно необходимо для укороченных или других тонких ударов. Теннисная ракетка — это удлинение руки. Если игрок не чувствует той отдачи от кончиков пальцев, которая была раньше, то управлять ракеткой может быть очень непросто», — отметил Майкл Кесслер, заведующий отделением травм конечностей в больнице Вашингтона.

Одной из первых, кто выразил свою поддержку чешской теннисистке, стала Анна Чакветадзе, о которой мы уже упоминали в начале. Эта история напомнила ей тот ужас, который когда-то пережила она сама. «Когда что-то такое происходит, потом себя постоянно спрашиваешь: «Ну почему это произошло? Можно ли было этого избежать?» Меня связали телевизионным кабелем, и это повредило нерв — я потом месяц не чувствовала руку. А с ножом еще хуже. Надеюсь, она быстро восстановится: и психологически, и физически. Но это будет непросто», — привел слова Чакветадзе The New York Times.

Грабителя смогли найти и поймать. Им оказался 33-летний местный житель Радим Жондра. Его признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений и незаконном проникновении в жилище. Жондре дали восемь лет тюрьмы, а в 2020 году увеличили этот срок до 11. Преступник в содеянном так и не сознался. Петра же восстановилась и уже через три месяца после нападения приступила к тренировкам, а через полгода вернулась в большой спорт. В 2019-м она вышла в финал Открытого чемпионата Австралии. Но две победы на Уимблдоне, достигнутые до инцидента с грабителем, в 2011 и 2014 годах, так и остаются главными достижениями в ее карьере.