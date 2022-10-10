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Сегодня, 17:00

«Инспектор проник в квартиру и приставил нож к горлу». Как грабили чемпионку Уимблдона

Светлана Афанасьева
Петра Квитова.
Фото Getty Images
Радим Жондра, напавший на Петру Квитову.
Фото Global Look Press
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Чешская теннисистка Петра Квитова чуть не погибла из-за пяти тысяч крон.

Очередной чудовищный пример странной «любви» преступников к теннисистам. Почему очередной? Мы знаем довольно много различных случаев нападений на звезд большого тенниса, и, пожалуй, самый яркий из них — это проникновение банды грабителей в загородный дом семьи Анны Чакветадзе. Но сейчас не об этом.

В декабре 2016 года жертвой стала чешская теннисистка Петра Квитова. Девушка вернулась в свою квартиру в городе Простеёв после тренировочного сбора в Испании. В ближайшее время у спортсменки не было больших теннисных планов, поскольку меньше месяца назад она сломала стопу и еще до конца не восстановилась. Кроме того, WTA-туре продолжалось межсезонье.

Но спокойное восстановление Петре могло только сниться. В ее квартиру проник неизвестный мужчина. Сделал он это, переодевшись работником коммунальной службы — якобы для проверки счетчиков. Попав в богатую квартиру и обнаружив там девушку, грабитель набросился на нее с ножом. Квитова начала защищаться. Вор приставил к горлу теннисистки нож, и ей пришлось схватиться за лезвие рукой.

«Стараясь защититься, я получила серьезное повреждение левой руки. Я шокирована, но, к счастью, жива. Повреждение серьезное, и мне нужно будет обратиться к специалистам, но, думаю, вы знаете, что я сильная и справлюсь с этим. Спасибо за вашу любовь и поддержку. Буду очень ценить уважение к моей частной жизни. Я сосредоточусь на восстановлении», — написала Петра в своих социальных сетях.

Вор же сбежал, украв 5000 чешских крон.

Петра Квитова сгипсом на руке. Фото Global Look Press
Петра Квитова сгипсом на руке.
Фото Global Look Press

Операция

Квитову доставили в больницу. У теннисистки были повреждены связки и сухожилия на левой руке. Петра — левша, поэтому для ее карьеры такое ранение могло стать фатальным. Доктора колдовали над чешской спортсменкой 3 часа 45 минут. «Врачи провели операцию на всех пяти пальцах левой руки Петры, поэтому она не сможет поднимать тяжести в течение трех месяцев. Теннисистка получила серьезные повреждения, но она молода и сильна, так что нет причин говорить о завершении карьеры», — сообщил подробности представитель сборной Чехии Карел Тейкаль.

После операции стало понятно, что в ближайшие полгода-год спортсменка на корте не появится. «Несмотря на серьезность травм, операция прошла успешно. Петра будет носить гипсовую повязку примерно шесть-восемь недель и не сможет поднимать тяжести на протяжении трех месяцев», — заявила представительница теннисистки Кэйти Спеллман. Сама же Петра стала рваться в бой с первых же минут после операции.

«Пусть врачи быстрее все сделают, и неважно, сколько времени займет восстановление — месяцы или годы». Петра ждет возможности снова тренироваться", — поделился Карел Тейкиль в эфире чешского телевидения. Врачи со всего мира также высказывали свои предположения относительно повреждений Петры и приходили к выводу, что некоторые теннисные приемы Квитова не сможет использовать в полную силу.

Радим Жондра, напавший на Петру Квитову. Фото Global Look Press
Радим Жондра, напавший на Петру Квитову.
Фото Global Look Press

Возмездие

«Выполнять форхэнды и бекхэнды с травмой сухожилия очень трудно. Кроме того, в теннисе мы говорим о таком понятии, как чувство мяча. Оно необходимо для укороченных или других тонких ударов. Теннисная ракетка — это удлинение руки. Если игрок не чувствует той отдачи от кончиков пальцев, которая была раньше, то управлять ракеткой может быть очень непросто», — отметил Майкл Кесслер, заведующий отделением травм конечностей в больнице Вашингтона.

Одной из первых, кто выразил свою поддержку чешской теннисистке, стала Анна Чакветадзе, о которой мы уже упоминали в начале. Эта история напомнила ей тот ужас, который когда-то пережила она сама. «Когда что-то такое происходит, потом себя постоянно спрашиваешь: «Ну почему это произошло? Можно ли было этого избежать?» Меня связали телевизионным кабелем, и это повредило нерв — я потом месяц не чувствовала руку. А с ножом еще хуже. Надеюсь, она быстро восстановится: и психологически, и физически. Но это будет непросто», — привел слова Чакветадзе The New York Times.

Грабителя смогли найти и поймать. Им оказался 33-летний местный житель Радим Жондра. Его признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений и незаконном проникновении в жилище. Жондре дали восемь лет тюрьмы, а в 2020 году увеличили этот срок до 11. Преступник в содеянном так и не сознался. Петра же восстановилась и уже через три месяца после нападения приступила к тренировкам, а через полгода вернулась в большой спорт. В 2019-м она вышла в финал Открытого чемпионата Австралии. Но две победы на Уимблдоне, достигнутые до инцидента с грабителем, в 2011 и 2014 годах, так и остаются главными достижениями в ее карьере.

Теннис
Петра Квитова
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