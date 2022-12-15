Вторая ракетка Польши четырежды попался на допинге. Но уверен в своей чистоте

В пробах Камиля Майхжака найдено четыре разных препарата, и ему грозит четырехлетнее отстранение от спорта.

Постоянный участник турниров «Большого шлема», 77-й номер мирового рейтинга польский теннисист Камиль Майхжак угодил в неприятную историю с допингом. Несколько дней назад появилась информация о том, что сразу три пробы 26-летнего игрока дали положительный результат на запрещенный препарат остарин. Пробы были сданы на турнирах в Софии, Токио и Сеуле в сентябре — октябре этого года. Теперь же стало известно, что допинг найден и в анализе спортсмена, который был взят у Камиля в рамках внесоревновательной проверки в Польше. Это значит, что Майхжак сидел на запрещенке давно и плотно. Причем не на одном остарине — в пробах четыре разных вещества из списка ВАДА.

Заразные биодобавки

— Это невероятно грустные и тяжелые новости, — прокомментировал случившееся поляк в социальных сетях. — Я никогда сознательно не принимал никаких запрещенных веществ и испытал огромный шок, когда узнал о положительных результатах теста.

Майхжак говорит, что будет бороться ради того, чтобы доказать свою невиновность и защитить честное имя. Но сейчас Камилю грозит четыре года дисквалификации, а глава POLADA Михал Рынковски не исключил, что срок наказания может оказаться еще больше. Во всяком случае на предстоящем в январе Открытом чемпионате Австралии спортсмен не сыграет совершенно точно.

На самом деле остарин в сочетании с другим запрещенным лекарством лигандролом в последнее время действительно часто обнаруживается в составе загрязненных биодобавок. В 2019 году на этом препарате попались сразу четверо бразильских теннисистов. Марсело Демолинер тогда получил трехмесячную дисквалификацию, Томас Белуччи — пятимесячную, Игорь Маркондес — девятимесячную, а Хаддад Майя отбыла 10 месяцев. Как мы видим, все это явно не четыре года — то есть Международная федерация тенниса идет навстречу спортсменам, понимая, что степень их вины не слишком велика, а полученное ими преимущество — сомнительно.

Камиль Майхжак. Фото Global Look Press

Теннис претендует на печальное лидерство

Недавно остарин был обнаружен у словацкого теннисиста Андрея Мартина на турнире в Братиславе — он также грешит на биодобавки. Обнадеживает и недавняя история румынской теннисистки Симоны Халеп. Бывшая первая ракетка мира при помощи Французского агентства токсикологии и фармакологии сумела установить, что запрещенное вещество роксадустат, найденное в ее организме, содержалось в пищевых добавках, которые принимала теннисистка. Причем вредная примесь не была указана на упаковке. А значит, прием допинга стал ненамеренным.

Очень легко от допинговых обвинений недавно отделался испанский ветеран Фернандо Вердаско. В его пробе был обнаружен наркотик метилфенидат. Теннисист заявил, что он содержался в препарате от «синдрома дефицита внимания и гиперактивности», который спортсмен употребляет много лет по назначению врача. Якобы это лекарство содержалось в терапевтическом исключении, а теперь спортсмен просто забыл его продлить. Как итог — символические два месяца отстранения во время межсезонья. Впрочем, к легким наркотикам ВАДА в последнее время вообще крайне лояльно.

Беспокоит другое. В большом теннисе — настоящая эпидемия положительных тестов на допинг. Ведь помимо описанных случаев есть еще масса инцидентов со стероидами, якобы вызванных употреблением «зараженного мяса», на турнирах в Южной Америке. Каждый отдельный случай в общем-то выглядит безобидным, и кажется, что спортсмен не заработал сурового наказания. Однако теннис, в котором раньше допинг был исключительной редкостью, уверенно выходит на лидирующие позиции в мире. И если международная федерация не хочет окончательно обрушить репутацию своего вида спорта, надо принимать жесткие меры. Типа тех, что когда-то были применены к россиянке Марии Шараповой тоже в очень безобидной ситуации с мельдонием.