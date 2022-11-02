«Кормлю грудью и всегда голодная». Шарапова рассказала о своих переживаниях

Бывшая первая ракетка мира наслаждается материнством.

Одна из самых известных теннисисток мира Мария Шарапова летом 2022 года стала матерью. С тех пор она успела восстановиться, начала снова посещать спортивные и рекламные мероприятия (появилась и на US Open) и параллельно успевает наслаждаться материнством.

Недавно выступавшая под российским флагом звезда дала интервью изданию New beauty, в котором рассказала о новом жизненном этапе и своем отношении к его деликатным особенностям — таким, как кормление грудью. Этой теме теннисистка уделяет особое внимание — и очень часто посвящает ей посты в социальных сетях.

Мария Шарапова с сыном. Фото Соцсети

Была готова к материнству и всегда об этом мечтала

35-летняя Шарапова в этом году впервые стала матерью. Карьеру она завершила два сезона назад, а со своим нынешним партнером состоит в отношениях с 2018 года. По словам Марии, к рождению сына она была полностью готова и давно об этом мечтала:

«Какой жизненный этап сложнее: спортивная карьера или материнство? Трудно сказать! Думаю, зависит от того, на каком этапе ты находишься. Не могу их сравнивать. Я была готова к материнству и всегда об этом мечтала. У меня очень хорошие отношения с мамой — мы очень близки и многим делимся. Я была единственным ребенком в семье. И понимала, что готова стать мамой и передать свой опыт.

Мне очень нравится наблюдать за тем, как растет этот малыш. Но это все еще невероятно трудно, потому что я пока пытаюсь во всем разобраться! Каждый день новый, и каждый раз, когда думаешь, что все знаешь, понимаешь, что это не так. Всегда есть что-то новое, что можно узнать и о ребенке, и о себе. Это прекрасно, но в то же время сложно", — поделилась Шарапова.

При этом ранее экс первая ракетка мира не скрывала — ей пришлось нелегко. Сразу после родов она просто не могла перемещаться без боли:

«Сегодня четыре недели со дня родов и две недели с тех пор, как я снова начала двигаться. Мне кажется, я никогда в жизни не чувствовала себя такой слабой, как на следующий день после родов. Так что даже простые движения кажутся огромным прогрессом. Стараюсь не давить на себя, но я вам сообщу, как идут дела», — рассказала Шарапова в социальных сетях.

Мария Шарапова во время беременности. Фото Соцсети

Приходится постоянно вырабатывать молоко

Отдельное внимание Мария уделяет режиму питания своего сына. Шарапова объяснила, что из-за кормления грудью у нее поменялась жизнь — в частности, ей постоянно хочется есть.

«Еще мой режим дня во многом касается питания. Поскольку я кормлю грудью, я всегда голодная. Все по-разному относятся к своему организму после родов, но я сейчас чувствую, что мне всегда нужно есть. Во время беременности такого не было! Так что это интересный баланс.

Сейчас мне приходится постоянно вырабатывать молоко. (Смеется.) Поэтому мне нужна еда! Это странный баланс, и я все еще в нем разбираюсь. Но здоровье всегда начинается с того, что ты ешь. Это трудно, но я стараюсь выработать привычку плотно завтракать. Обычно я готовлю овсянку, нарезаю фрукты, добавляю семена льна, чиа и немного меда. С этого практически и начинается мой день", — приводит New beauty слова Шараповой.

Мария Шарапова на отдыхе. Фото Соцсети Фото Соцсети

Данная тема особенно волнует теннисистку. В социальных сетях Мария часто пишет, как занимается сцеживанием молока параллельно с другими делами. И даже делится соответствующими фотографиями — как она использует для этого специальное устройство.

А также Шарапова не забывает о своих корнях и пытается привить сыну образы русской культуры. Не так давно Марию спросили, какие из прочитанных романов за последнее время ей понравились. На это теннисистка поделилась в социальных сетях трогательным роликом, на котором читает малышу стихи Владимира Маяковского. И добавила подпись: «Единственные романы, которые я сейчас читаю».

Секреты эффективного материнства

Вообще тема материнства крайне важная для женщин-спортсменок, особенно действующих. И они не могут держать в себе некоторые детали их нового жизненного этапа. Так, Серена Уильямс после рождения дочери иронично поделилась секретом эффективного материнства — по мнению американки, женщинам-мамам крайне необходимо... быстро ходить по-большому. «Я убеждена, что мамам нужно уметь быстро какать. Иначе тебя будут постоянно звать. Нужно укладываться в 30 секунд. Что скажете?» — написала Уильямс в социальных сетях.

Белорусская спортсменка Виктория Азаренко признавалась, что порой испытывает сильный стресс. В частности, она сильно нервничала во время организации праздника для ребенка: переживала, чтобы ему все понравилось. «Планирование праздника по случаю дня рождения пятилетнего ребенка — это изнурительный стресс. И я не уверена, что это только потому, что я перфекционист, надеюсь, что мой сын отлично проведет время?! Почему я так нервничаю», — написала Азаренко на своей странице.

Также Виктория рассказала, что крайне сложно совмещать теннис и материнство. «Я не говорю, что быть матерью — плохо. Тяжело быть мамой и находиться в элите. Правила по поводу матерей в теннисе меняются. Мы делаем правильные шаги в этом направлении, но должны двигаться дальше. Когда женщина хочет завести семью и продолжать выступать, ей должно быть легче этим заниматься. Тебе необходимо работать, а материнство иногда очень выматывает, поэтому поддержка системы действительно помогает», — добавила Азаренко.

Об этих трудностях говорила и Серена Уильямс, которая продолжала карьеру после рождения дочери. «Работать и вместе с этим быть мамой нелегко. Я часто устаю и испытываю стресс. А после этого иду играть в теннис. Продолжаем идти вперед. Я горжусь и вдохновляюсь женщинами, которые делают это изо дня в день. Я горжусь тем, что я мама этого ребенка», — поделилась американка.