Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Результаты
ATP
WTA
«Большой шлем»
Australian Open
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Рейтинги
Олимпиада
Главная
Теннис

Скандалы

23 ноября, 16:20

«Хватал за грудь, зад и другие интимные места». Польские теннисистки уничтожают президента своей федерации

Польские теннисистки уничтожают президента федерации: «Хватал за грудь, зад»
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Президент Федерации тенниса Польши Мирослав Скшипчинский.
Фото Global Look Press
Мирослав Скшипчинский.
Фото Global Look Press
Ига Свентек.
Фото Global Look Press
1/3
Telegram Дзен
Мирослава Скшипчинского обвиняют в домогательствах и сексистском поведении.

Новый секс-скандал в мире спорта — на этот раз в теннисе. В домогательствах до несовершеннолетних обвиняют президента Федерации тенниса Польши Мирослава Скшипчинского. Причем о чиновнике говорят не только это — его бывшая свекровь рассказывала о физическом и моральном абьюзе семьи со стороны Скшипчинского. Ига Свентек и Хуберт Хуркач уже обратили внимание на эти обвинения и призвали расследовать дело, а также поддержали всех жертв подобных ситуаций.

Альберто Салазар. «Виновен в сексуальном и психологическом насилии». Тренер, подготовивший десятки олимпийцев, получил пожизненное отстранение

Обвинения от семьи

Мирослав является бывшим мужем теннисистки Ренаты Скшипчинской. В 2017-м его избрали президентом Федерации тенниса Польши, а еще через два года в офис Польской теннисной ассоциации доставили письмо от свекрови Скшипчинского Сабины, в котором женщина рассказывала о психическом и физическом насилии со стороны Мирослава. Но текст обвинения так и не показали самому президенту Федерации.

Зато издание Onet приводит слова дочери Скшипчинского Эвелины, где она говорит, что мужчина не раз бил ее. Все письма доставлялись на один и тот же почтовый адрес сотрудника Ассоциации тенниса Польши: «Он может проявлять агрессию перед своей семьей, когда что-то идет не так. Он бил меня не раз. У меня есть фотографии после каждого избиения. Раньше я не присылала, потому что боялась его. Теперь думаю, что это зашло слишком далеко», — рассказала Эвелина Скшипчинская.

Маккайла Марони. «Очнулась голой в его постели». Красавица, которую восемь лет насиловал маньяк

Дочь Мирослава не зря сказала о фотографиях избиений — их она приложила к письму. На снимках видно лицо Эвелины после предполагаемых побоев. Почерневшие глаза и синяки на теле свидетельствуют о применении физической силы. Семья обратилась в полицию, но, по словам дочери Скшипчинского, ничего нельзя было сделать из-за боязни родственников чиновника: «К сожалению, на судмедэкспертизу я не пришла, потому что боялась его, а в милиции мне сказали, что без нее я ничего не смогу сделать», — прокомментировала ситуацию Эвелина.

Свекровь также обращалась в прокуратуру, причем два раза, но в обоих случаях ей отказывали в возбуждении дела. Причина — недостаточное количество доказательств преступления Скшипчинского. «Все верили ему, а когда дело дошло до выявлений обстоятельств, Эвелина пошла на попятную. Рената же сказала только половину правды», — объясняла Onet бывшая свекровь президента Федерации тенниса Польши.

Мирослав Скшипчинский. Фото Global Look Press
Мирослав Скшипчинский.
Фото Global Look Press

Насилие в отношении детей

Это еще не все обвинения против Скшипчинского, о которых стало известно в последнее время. Игроки, тренировавшиеся под руководством Мирослава, рассказывают о сексуальных домогательствах со стороны чиновника. Они попросили не разглашать их имена, но в таком деле это понятно: «То, что он делал с нами, я определенно могу назвать формой сексуальных домогательств. Он всегда вызывал в офис только одну девушку под предлогом обсуждения того, что можно улучшить. Когда мне было 14, он впервые прикоснулся ко мне. Хватал грудь, зад и другие интимные места», — вспоминала одна из жертв.

Во время тренировок со Скшипчинским он также не брезговал сексистскими комментариями: «Его слова были отвратительны. Мы тогда были в периоде полового созревания. Он кричал: «Зато у тебя есть грудь!», «Зато у тебя грудь растет!», «Зато у тебя попа». И знаменитое: «Когда девушка говорит «нет», она говорит «да». Его любимая цитата», — добавила другая собеседница.

Фернандо де&nbsp;Карвалью Лопеса осудили за&nbsp;домогательства. «Проснулась от того, что его рука находилась в моих трусах». Тренер получил за домогательства 109 лет тюрьмы

Кроме этого, были еще и обвинения в физическом насилии — Скшипчинский бил теннисистов мячами по телу, обращался к ним по номеру, которое означало место, занятое на турнире, и говорил им встать у стены с поднятыми руками. Спортсмены не говорили своим родителям о поведении тренера — им просто было стыдно. Страдали от действий Скшипчинского не только девочки, но и мальчики.

Депутат Катержина Котула, которая в детстве тоже занималась теннисом, подтверждает слова анонимных источников. «Он начал искать возможности для физического контакта и часто приглашал девочек в свой «офис». Там он трогал меня в интимных местах и насиловал не менее дюжины раз. А я просто не могла шевельнуться, меня просто сковывало от ужаса. Ведь я была 14-летней девочкой, а он — сексуальным хищником... Сейчас он является важным лицом в теннисе и даже хочет стать министром спорта», — делилась воспоминания Котула.

Ига Свентек. Фото Global Look Press
Ига Свентек.
Фото Global Look Press

Свентек и Хуркач призвали обратить внимание на обвинения

На информацию об обвинениях Скшипчинского отреагировали ведущие польские теннисисты Ига Свентек и Хуберт Хуркач. Первая ракетка мира заявила, что не может пропустить подобные заявления, и надеется, что расследование будет тщательным. «Я против насилия в спорте, в теннисе, в любой дисциплине и в повседневной жизни. Вот почему я воспринимаю новости о президенте Федерации тенниса Польши как серьезное дело. Руководящие органы должны с этим разобраться. Надеюсь, они займутся этим. Это не моя роль — выполнять работу руководящих органов или СМИ, поскольку вопрос очень серьезный — он касается жизни и здоровья людей», — написала в соцсетях Свентек. Ига также добавила, что призывает всех, у кого возникла подобная ситуация, звонить на горячие линии и обращаться в специализированные службы.

Шуай Пэн. Секс-скандал в Китае: двукратная чемпионка «Больших шлемов» обвинила бывшего вице-премьера в изнасиловании

10-я ракетка мира Хуберт Хуркач тоже отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах над детьми в адрес президента Федерации тенниса Польши и поддержал всех тех, кто пострадал в этой ситуации: «Я поддерживаю всех женщин и всех тех, кто пострадал от жестокого обращения. Ни один тренер или опекун не должен использовать свою власть и положение в отношении кого бы то ни было. Любая агрессия — как в спорте, так и за его пределами — должна осуждаться и наказываться. Надеюсь, соответствующие органы отреагируют на материалы СМИ о главе теннисной ассоциации Польши Мирославе Скшипчинском».

В теннисе в последнее время всплывало много подобных случаев. Французская теннисистка Фиона Ферро заявила, что ее домогался тренер, когда ей было 15-18 лет. Китаянка Пэн Шуай обвиняла в принуждении к сексу бывшего высокопоставленного чиновника, но спустя некоторое время удалила свой пост в соцсетях. Таких ситуаций много и в других видах спорта. Большинство из них расследуется, но истории продолжают появляться. И здесь возникает уже вопрос не только рассмотрения дел прошлого, но и предотвращение подобных ситуаций в будущем. Это уже более глобальное дело — нужно вообще задуматься над сексизмом и сексуализацией в разных сферах жизни.

Теннис
35
15
Читайте также
Проблемы Валиевой теперь в прошлом? Камила вернула четверные и тройной аксель
Польские теннисистки уничтожают президента федерации: «Хватал за грудь, зад»
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Кормлю грудью и всегда голодная». Шарапова рассказала о своих переживаниях