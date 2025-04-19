Душ под пристальным надзором. Теннисистов заставят мыться в присутствии инспекторов допинг-контроля

Допинг
Сегодня, 17:30
Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) ввело новое правило — посещение душа после матчей в случае, если игрок был выбран для тестирования, возможно только в сопровождении инспектора допинг-контроля. Об этом рассказал журналист Джон Вертхайм со ссылкой на письмо ITIA, разосланное теннисистам.
В послании сообщается: специалисты работали над тем, чтобы принятие душа после игр считалось допустимой задержкой перед тестированием на допинг. Однако был взят во внимание следующий факт: посещение душа не является обязательным требованием для сдачи проб. В связи с этим теннисистов, которые все же захотят помыться, попросили делать это только в сопровождении инспекторов.
«Поэтому мы вежливо просим, чтобы во время душа игроки соблюдали требование находиться полностью в поле зрения сопровождающего, который наблюдает за ними все время. Если игроку некомфортно, что за ним наблюдают во время душа, мы предлагаем задуматься, действительно ли необходим душ до сдачи допинг-пробы. Несоблюдение требования находиться в поле зрения сопровождающего будет восприниматься ITIA крайне серьезно», — говорится в тексте заявления.
ITIA, созданное в 2021 году, борется с коррупцией и допингом в теннисе, обеспечивая прозрачность процедур. Новые правила вызвали бурные обсуждения среди спортсменов, которые удивляются строгости антидопинговой программы.
На фоне ужесточения антидопинговой программы для теннисистов возникает резонный вопрос: как будут вести себя инспекторы по отношению к спортсменам — максимально жестко или нет? Ведь не раз на турнирах возникали моменты, когда палку явно перегибали, из-за чего возникали скандалы.
Например, в 2023 году на матче Кубка Дэвиса довели до белого каления Новака Джоковича. Допинг-офицеры явились к сербу за полтора часа до матча и потребовали сдать кровь и мочу. В это время серб уже готовился к игре и не хотел отвлекаться. Кроме того, невольное «донорство» могло повлиять на физическое состояние Ноле. А главное — в экстремальной проверке не было необходимости.
«У меня свой распорядок, — объяснял Джокович свое возмущение. — Что изменится, если меня проверят после матча? Сделайте это в спокойной обстановке и не устраивайте постыдные шоу. То, что случилось, — возмутительно. Я ничего не скрываю, но всему есть предел. Люди, которые это организовали, не понимают спорт и не понимают, где находятся».