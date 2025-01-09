Титул Карацева и финал Полины Кудерметовой. Теннисные успехи россиян в новогодние праздники

Обнадеживающие результаты наших соотечественников на старте сезона.

У теннисистов не бывает новогодних каникул. В этот период лучшие спортсмены мира открывают свой новый соревновательный сезон. Совсем скоро стартует основная сетка первого в году турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии, а перед ним игроки разгоняются на соревнованиях статусом пониже, но тоже довольно престижных. Российские теннисисты в первые недели сезона отметились рядом успехов.

Прорыв Кудерметовой

Полина Кудерметова совершила главный прорыв в первую неделю сезона. Младшая сестра экс-теннисистки топ-10 женского одиночного рейтинга Вероники Кудерметовой неожиданно мощно провела турнир в Брисбене категории WTA 500. Начинала его Полина в статусе 107-й ракетки мира с квалификации, где проблем не испытала. В том числе она спокойно разобралась с турчанкой Зейнеп Сенмез (6:2, 6:3), имевшей на этой стадии первый номер «посева».

Дальше у 21-летней россиянки были более мощные соперники. Среди них были соотечественницы Людмила Самсонова и Дарья Касаткина. Обе игры завершились в трех сетах. Особенно напряженной получилась встреча третьего круга с Касаткиной. Кудерметова уступала первой ракетке страны в третьем сете со счетом 0:4, но сумела перевернуть игру — 1:6, 6:2, 7:5. Эта победа позволила Полине дебютировать в топ-100 рейтинга.

Но это были еще не все ее личные рекорды в Брисбене. Одолев американку Эшлин Крюгер, россиянка впервые вышла в полуфинал турнира WTA 500. На этой стадии в туре она выступала только на уровне WTA 250 и ниже. Выход в финал Кудерметова оформила уверенно, оказавшись сильнее украинки Ангелины Калининой — 6:4, 6:3.

Матч против белорусской теннисистки Арины Соболенко стал для нее первым титульным в карьере. Победить первую ракетку мира у нее не получилось, но бой она дала — 4:6, 6:3, 6:2.

«Внутри было очень много эмоций. В первом сете у Полины многое получалось, но во втором я заметил, что силы кончаются. Именно сил не хватило, чтобы дожать. Сложно проводить восьмой матч за десять дней. Даже Арина сказала на награждении, что не каждый может из квала дойти до финала. Соболенко всегда отлично играет в Австралии, поэтому взять у нее сет уже неплохо», — объяснял GoTennis тренер теннисистки Равшан Султанов.

За первые дни 2025 года Полина Кудерметова поднялась в рейтинге на 50 строчек (57-е место) и обогнала старшую сестру Веронику (77-е).

Диана Шнайдер и Мирра Андреева. Фото Getty Images

Мирра вошла в топ-15

Титул в Брисбене россиянки в итоге взяли, но в парном разряде. Снова классно проявил себя дуэт Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, которые вместе брали серебро Олимпиады в Париже.

В финале наши девушки встречались с австралийско-российской парой Присциллы Хон и Анны Калинской. В первом сете Шнайдер и Андреева вели со счетом 5:2, однако упустили преимущество. Все решалось на тай-брейке, где Мирра и Диана были надежнее. Во второй партии уже двум россиянкам надо было совершать камбэк. Они проигрывали по ходу со счетом 1:4, но все-таки справились с соперником — 7:6 (8:6), 7:5. Для обеих девушек это первый парный титул на уровне WTA.

Мирра хорошо проявила себя в Брисбене и в одиночном разряде. В третьем круге россиянка взяла реванш у Линды Носковой. Год назад чешка в двух сетах обыграла Андрееву на этом турнире, а в 2025-м Андреева повесила Носковой «баранку» — 6:3, 6:0. В четвертьфинале Мирра была сильнее Онс Жабер из Туниса, которую называет одним из своих кумиров. Остановила поход россиянки только Арина Соболенко, не пустившая ее в финал.

Победы в Австралии помогли Андреевой подняться в топ-15 рейтинга WTA, который она сейчас замыкает. Россиянка говорит, что ее цель на 2025 год — попадание в десятку рейтинга. С каждым новым турниром она все ближе.

Титул Карацева

В мужском теннисе успехи у нас скромнее, однако порадоваться есть чему. На турнире в Гонконге ATP 250 в парном разряде добрались до финала Андрей Рублев и Карен Хачанов. До этой стадии вместе они дошли в четвертый раз. Однако чемпионы «мастерса» в Мадриде 2023 года не справились в Гонконге с британско-нидерландским дуэтом Люка Джонсона и Сандера Арендса. Титул разыгрывался на чемпионском тай-брейке, в котором Джонсон и Арендс были сильнее со счетом 10:7.

Другой россиянин Аслан Карацев начинал этот сезон на 287-й строчке рейтинга ATP. Полуфиналист Australian Open-2021 после травм пока не может найти свою игру и сейчас выступает в основном на «челленджерах». Один из таких в Таиланде принес ему трофей. На турнире в Нонтхабури он выиграл пять матчей из пяти, причем почти все они были с соперниками, которые стоят выше него в рейтинге. Для Карацева это четвертый титул на «челленджерах» и первый какого-либо уровня с 2022 года.

Андрей Рублев. Фото Getty Images

В ожидании «Шлема»

Розыгрыш основной сетки главного турнира начала сезона стартует 12 января. На Открытом чемпионате Австралии сыграют как минимум 17 российских теннисистов. У мужчин в основной сетке увидим пятерых: Даниила Медведева, Андрея Рублева, Карена Хачанова, Романа Сафиуллина и Павла Котова. В одиночном женском разряде выступят Дарья Касаткина, Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова, Анна Блинкова, Вероника Кудерметова и Эрика Андреева.

К ним еще могут добавиться наши девушки из квалификации. До финальных матчей на этой стадии дошли две россиянки. Обеим предстоит играть против хозяек корта. Полина Кудерметова встретится с Еленой Мичич, а Оксана Селехметьева — с Кимберли Биррелл.