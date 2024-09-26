«Ведутся переговоры с Медведевым и Рублевым». Каким будет выставочный теннисный турнир в Питере?

Организатор «Трофеев Северной Пальмиры» Наталия Камельзон — об изменениях в форматах соревнований и переписке с иностранными игроками.

Российские теннисисты, в отличие от представителей большинства видов спорта, активно играют и побеждают в международных турнирах, но вот в нашей стране теннисные соревнования топ-уровня в последние два с лишним года не проводятся. За одним-единственным исключением — в конце 2022 и 2023 годов в Санкт-Петербурге проходил выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры», где сыграли многие сильные российские игроки и даже иностранцы высокого уровня, в частности француз Адриан Маннарино, серб Душан Лайович, испанец Роберто Баутиста Агут...

Недавно стало известно, что 2024-м этот турнир состоится уже в третий раз — с 29 ноября по 1 декабря местом проведения, как и раньше, станет КСК «Арена», принимавший в недавнем прошлом состязания ATP и WTA. Подробности предстоящих «Трофеев Северной Пальмиры» — 2024 «СЭ» рассказала генеральный директор компании-организатора «Формула Теннис-Хоккей» Наталия Камельзон.

Наталия Камельзон (справа) и Мартина Хингис. Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Полный состав турнира объявим к концу октября

— Прежде всего, хочу обрадовать всех любителей тенниса. Мы долго держали информационную паузу. Поскольку, как понимаете, проведение такого мероприятия связано со множеством организационных сложностей, в том числе и в плане финансовой поддержки. Но все удалось решить, и в этом году турнир состоится, — начала Камельзон.

— «Трофеи Северной Пальмиры» в два предыдущих года стали единственной возможностью увидеть в России топ-теннисистов из России и не только. Известны ли уже будущие участники?

— Да, мы, по сути, единственный международный турнир в теннисе, пусть и выставочный. Уровень игроков, которых мы ожидаем, надеюсь, обрадует всех любителей тенниса. Планируется участие россиян и не только россиян. Рассчитываем, что вживую увидим Диану Шнайдер, Анастасию Потапову, Юлию Путинцеву, Карена Хачанова, а также любимца петербургской публики Александра Бублика — медийного и интересного игрока. По остальным будем выдавать информацию порционно, немножечко позже. Но переговоры ведутся, и я надеюсь, что к концу октября будет объявлен полный состав турнира.

— Генеральный директор турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев не так давно выразил надежду, что в Петербург смогут приехать два лидера нашего тенниса — Даниил Медведев или Андрей Рублев. Это возможно?

— На счет Даниила и Андрея пока могу сказать только одно — переговоры ведутся.

— Вы изначально выбрали командный формат, но в 2023-м поменяли его по сравнению с 2022-м. Ждать ли новых изменений?

— У нас не официальный, а выставочный турнир. Поэтому мы вольны менять формулу его проведения. Могу сказать, что соревнования останутся командными. Две команды сохранят названия «Львы» и «Сфинксы». Но формат, количество, организация матчей, формат счета будут кардинально изменены.

Выставочные турниры не вызывают у игроков эмоционального отторжения

— На Кубке Лэйвера повышалась с каждым днем значимость побед. У вас будет что-то подобное?

— Да, мы хотим повысить стоимость каждого очка и каждого гейма, а также поднять накал командной борьбы. Так что по мере развития событий ставки будут повышаться, при этом каждый день будет важен именно в плане выигранных геймов. Планируем много разных новшеств, о которых объявим ближе к старту турнира. По части элементов уже играются турниры, но мы вносим свои моменты, чтобы игра стала более эмоциональной и живой, чтобы это не был классический теннис.

— Выставочных турниров в мире становится все больше. Это тренд? Игрокам на них психологически это проще?

— Да, поскольку выставочные турниры не вызывают у теннисистов эмоционального отторжения, не приносят тех же ощущений и напряжения, как на соревнованиях ATP и WTA.

— Конец ноября — начало декабря — оптимальные сроки?

— Да, поскольку у игроков заканчивается сезон. Им легче, особенно россиянам, участвовать в выставочном турнире в нашей страны, они не связаны официальным календарем. Добавлю, что турнир вновь состоится в КСК «Арене». Это место хорошо известно всем теннисистам по турнирам ATP 250/500 и WTA 500, благодаря чему проще привлекать игроков.

Иностранцы пишут нам сами

— Как идет диалог с иностранцами?

— Многолетнее проведение турниров ATP и WTA создало нам хороший багаж. Мы сохранили отношения с теннисистами и сейчас спокойно общаемся с иностранными игроками. Мало того, те же испанцы сами мне пишут, спрашивают, когда мероприятие, готовы приехать. Общаемся и с австралийцами и французами, со всеми в контакте, но переговоры пока идут.

— Два предыдущих года в соревнованиях участвовали и лучшие российские юниоры. Сыграют ли они на сей раз?

— Нет, в этом году их не будет. Мы решили сделать больший акцент на детских мероприятиях, в частности на мастер-классах для петербуржцев и ребят из московских клубов. Планируется также турнир легенд, надеюсь, с участием не только россиян, но и иностранцев. Возможно, открытие и один-два матча «Трофеев» проведем 29 ноября, а основные игровые дни — это 30 ноября и 1 декабря.