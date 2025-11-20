Медведев после Питера летит в Индию, Мирра — в Макао. Где ловить теннисных звезд в межсезонье?

Гид по выставочным турнирам.

Теннисный сезон-2025 завершен. Да, кому-то на этой неделе еще выступать за сборную на Кубке Дэвиса, но большинство игроков сейчас в долгожданном отпуске. Этот отпуск будет, как обычно, коротким. С конца ноября теннисисты уже начнут свою подготовку к новому сезону. Помимо тренировок и сборов спортсмены включают в план выставочные турниры и матчи. Рассказываем, где в ближайшее время выступят звезды российского и мирового тенниса.

Трофеи Северной Пальмиры

Где и когда: Санкт-Петербург, Россия. 29-30 ноября

В этом году организаторы питерского выставочного турнира пригласили мощный состав из звезд российского и казахстанского тенниса. Хедлайнером «Трофеев Северной Пальмиры» станет лидер нашего мужского тенниса Даниил Медведев. Экс первая ракетка мира сыграет в России впервые за пять лет.

В его команду «Сфинксов» вошли Карен Хачанов, Вероника Кудерметова и Юлия Путинцева. Противостоять им будут «Львы»: Анастасия Потапова, Диана Шнайдер, Александр Бублик и еще один необъявленный игрок ATP .

За два игровых дня в Санкт-Петербурге пройдет 10 поединков. Матчи состоят из трех сетов продолжительностью 20 минут. Победитель турнира будет определяться по количеству выигранных командами геймов. В случае равенства в этом показателе чемпионом станет тот, кто победил в большем количестве матчей.

Арина Соболенко. Фото Reuters

Американские «выставки одного дня»

Где и когда: города США. 4-8 декабря

Лидеры женского и мужского одиночного рейтинга Арина Соболенко и Карлос Алькарас в начале декабря отправятся в американское турне. При этом первые ракетки в одной локации не пересекутся.

В течение недели пройдет пять однодневных турниров, состоящих из одного женского и одного мужского матча.

4 декабря — Charlotte Invitational . Шарлотт, Северная Каролина

6 декабря — The Atlanta Cup. Атланта , Джорджия

7 декабря — A Raquet at the Rock. Ньюарк , Нью - Джерси

8 декабря — The Garden Cup. Нью - Йорк , Нью - Йорк

8 декабря — Miami Invitational . Майами, Флорида

Соболенко сыграет в Атланте и Нью-Йорке, где в обоих матчах встретится с Наоми Осакой. Интересно, что на этих же выставочных турнирах в мужских поединках будет выступать соперник Арины по «Битве полов» Ник Кирьос. Австралийцу будут противостоять местные звезды — Бен Шэлтон и Томми Пол.

Первый номер мужского рейтинга Алькарас сразится с Фрэнсисом Тиафу в Нью-Джерси и Жоао Фонсекой в Майами. Сопровождать испанца на этих турнирах будет подруга Эмма Радукану, которой играть два матча против Аманды Анисимовой.

Главным в списке американских «выставок» можно назвать The Garden Cup , который пройдет в легендарном «Мэдисон-сквер-гарден». А вот турнир в Шарлотте остался без первых ракеток, но зато в нем примет участие местная любимица Винус Уильямс.

Андрей Рублев. Фото AFP

UTS Grand Final

Где и когда: Лондон, Великобритания. 5-7 декабря

В Лондоне состоится финальный этап Мировой лиги U TS ( Ultimate Tennis Showdown ). В этом году в рамках лиги прошло три турнира — в Гонконге, Ниме и Гвадалахаре. До решающего тура в столицу Великобритании добираются восемь теннисистов: три победителя предыдущих этапов (Франсиско Серундоло, Каспер Рууд, Томаш Махач), три с наивысшими позициями в рейтинге U TS (Андрей Рублев, Адриан Маннарино, Давид Гоффен) и два обладателя wild - card (Алекс де Минаур, Джейк Дрейпер).

Схема проведения похожа на Итоговый турнир: теннисистов разбивают на две группы, из которых в полуфинал выходят по двое сильнейших. А вот формат самих матчей не самый обычный. Встречи состоят из четырех четвертей, каждая из которых длится восемь минут. По истечении этого времени лидеру четверти нужно заработать одно очко, а проигрывающему — догнать и обогнать на очко соперника. Три выигранные четверти — победа в матче. При счете 2:2 проводится дополнительный период, в котором нужно взять два очка подряд. У матчей есть еще несколько нетипичных правил: «бонусные карточки», отсутствие вторых подач, разрешенный шум фанатов во время розыгрыша, интервью игроков во время перерывов.

В прошлом сезоне Андрей Рублев не смог выйти из группы на финальном этапе в Лондоне, хотя квалифицировался на турнир лидером рейтинга U TS . Сейчас его соперниками на групповой стадии станут Алекс де Минаур, Томаш Махач и Адриан Маннарино.

W orld Tennis League

Где и когда: Бангалор, Индия.17-20 декабря

Выставочный турнир WTL впервые принимает Индия. До этого соревнования проходили в городах ОАЭ — Дубае и Абу-Даби. Главными лицами турнира станут Даниил Медведев и Елена Рыбакина. Однако в целом состав в нынешнем году пока не выглядит мощным, особенно в сравнении с предыдущими выпусками. Среди объявленных участников есть еще два игрока топ-100 — Паула Бадоса и Гаэль Монфис. А остальные места на афише турнира заняли далеко не самые сильные теннисисты из Индии. Плюс австралиец Ник Кирьос, выигравший в 2025 году всего один официальный матч.

Участников делят на четыре команды («Орлы», «Соколы», «Ястребы», «Коршуны»), в каждой из которых по двое мужчин и две женщины. На первом этапе собранные коллективы играют друг с другом. Противостояния между командами состоят из четырех матчей: одного одиночного мужского, одного одиночного женского и двух парных (тут могут быть как чисто женские и чисто мужские встречи, так и смешанные). Две сильнейшие четверки по итогам раунда борются между собой за трофей.

В прошлые сезоны команды с российскими теннисистами в составе всегда побеждали в финале. В 2022-м на WTL выиграла Анастасия Павлюченкова вместе с Домиником Тимом, Еленой Рыбакиной и Александром Зверевым. В 2023-м сразу трое наших игроков в команде-чемпионе: Даниил Медведев, Андрей Рублев и Мирра Андреева, которым помогала София Кенин. В прошлом сезоне еще один трофей в ОАЭ завоевал Рублев в компании Рыбакиной, Дениса Шаповалова и Каролин Гарсии.

Елена Рыбакина. Фото Reuters

Китайская «выставка» после Рождества

Где и когда: Шеньчжэнь и Макао, Китай. 26-28 декабря

Первые большие выставочные турниры после западного Рождества пройдут в Китае. В Шеньчжэне на World Tennis Continental Cup между собой схлестнутся команды Европы и Азии. Хотя по составу участников не очень понятно, кто и какой континент будет представлять.

Всего заявлены восемь игроков, из которых шестеро больше подходят в команду Старого Света: Белинда Бенчич (Швейцария), Ига Свентек (Польша), Артур Фис (Франция), Флавио Коболли (Италия), Андрей Рублев (Россия) и Елена Рыбакина (Казахстан). Последние двое, похоже, отправятся в азиатскую сборную, так как страны, которые они представляют, расположены на двух континентах. За три дня турнира (26-28 декабря) команды проведут 10 матчей: одиночные и в миксте.

В Макао почти в эти же даты (27-28 декабря) состоится M GM Macau Tennis Masters . На нем тоже будет битва двух команд, которые соберут себе капитаны — Ли На и Кончита Мартинес. В составе шесть теннисистов: две девушки и четверо мужчин. Если на турнире есть Кончита, то приедет и Мирра Андреева. Но не факт, что россиянка попадет в команду своего тренера.

Мирре точно предстоит сыграть в Макао два матча: один против филиппинки Александры Эала, а также одну встречу в миксте. Из мужского состава объявлены пока трое: Джейк Дрейпер, Шан Цзюнчэн и Якуб Меншик. Всего в расписании четыре мужских одиночных матча, один женский и один микст. Каждый игровой день будет открывать «челлендж капитанов».

Ник Кирьос. Фото Global Look Press

«Битва полов»

Где и когда: Дубай, ОАЭ. 28 декабря

В Дубае первая ракетка женского рейтинга Арина Соболенко и 659-й номер мужского Ник Кирьос проведут матч под вывеской «Битва полов». Теннисисты сыграют два традиционных сета, а в случае равенства проведут тай-брейк до 10 очков. Однако условия у них будут неравными. Размер корта, на котором предстоит играть Соболенко, уменьшат от стандартного на 9 процентов. Из других неклассических правил: у обоих теннисистов нет второй подачи, то есть промах на первой означает очко сопернику.

Необычный матч организует компания, которая работает с обоими игроками. Поединок между белоруской и австралийцем вызвал волну критики в теннисном сообществе. Однако участники матча заявляют, что изо всех сил будут стараться победить и не давать поблажек оппоненту. Арина даже пообещала «надрать зад» Кирьосу.

Hyundai Card Super Match

Где и когда: Ичхон, Южная Корея. 10 января

В январе в Австралии возьмет старт новый сезон. Однако перед турниром «Большого шлема» в Мельбурне корейцы смогли заманить к себе двух лидеров мужского тенниса — Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

Битва первой и второй ракеток мира пройдет в Ичхоне под вывеской «Суперматч». Оба теннисиста уже сделали комплиментарные заявления об организаторах. «Я давно слышал о страстной любви корейских болельщиков к теннису. Очень жду выступления в Корее», — заявил Синнер. Похожим по смыслу получилось высказывание Алькараса: «Я рад впервые посетить Корею и хочу встретиться с фанатами, которые будут страстно болеть».