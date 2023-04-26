15-летняя Андреева обыграла Фернандес в первом круге турнира в Мадриде

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла канадку Лейлу Фернандес в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4. Девушки провели на корте 1 час 16 минут.

194-я ракетка мира Андреева 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету 49-й ракетки мира Фернандес ни одного эйса, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

Андреева одержала первую победу на турнире уровня WTA.

15-летняя россиянка во втором круге сыграет с Беатрис Хаддад Майей (Бразилия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Мира Андреева (Россия, WC) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:3, 6:4

Татьяна Мария (Германия) — Александра Эала (Филиппины, WC) — 6:1, 6:1