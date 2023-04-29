16-летняя Андреева обыграла 19-ю ракетку мира Линетт в третьем круге турнира в Мадриде

Сегодня, 18:07
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла Магду Линетт из Польши в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде.
Матч завершился со счетом 6:3, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 27 минут.
197-я ракетка мира Андреева 3 раза подала навылет, ни разу не допустила двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету 19-й ракетки мира Линетт 2 эйса, ни одной двойной и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
В четвертом круге 16-летняя спортсменка сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7?652?174 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Мирра Андреева (Россия, WC) — Магда Линетт (Польша, 17) — 6:3, 6:3