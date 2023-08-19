Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 09:28

16-летняя Мирра Андреева сыграет с 43-летней Уильямс на турнире в Кливленде

Алина Савинова
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с представительницей США Винус Уильямс в матче первого круга турнира в Кливленде.

Разница в возрасте между 16-летней россиянкой и 43-летней американкой составляет 27 лет. В 2007 году, когда родилась Андреева, Уильямс завоевала свой четвертый титул на Уимблдонском турнире.

В мае этого года Андреева впервые вышла в основную сетку турнира «Большого Шлема». В третьем круге она уступила 6-й ракетке мира Кори Гауфф. На данный момент российская спортсменка занимает 67-е место в рейтинге WTA.

Уильямс за карьеру пять раз побеждала на Уимблдоне, дважды — на Открытом чемпионате США в одиночном разряде. Всего на ее счету 71 победа на турнирах WTA. Сейчас теннисистка располагается на 533-й строчке рейтинга WTA.

Турнир в Кливленде состоится с 20 по 26 августа.

Теннис
Мирра Андреева
2
19
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соболенко вышла в полуфинал турнира в Цинциннати