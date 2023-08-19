16-летняя Мирра Андреева сыграет с 43-летней Уильямс на турнире в Кливленде

Российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с представительницей США Винус Уильямс в матче первого круга турнира в Кливленде.

Разница в возрасте между 16-летней россиянкой и 43-летней американкой составляет 27 лет. В 2007 году, когда родилась Андреева, Уильямс завоевала свой четвертый титул на Уимблдонском турнире.

В мае этого года Андреева впервые вышла в основную сетку турнира «Большого Шлема». В третьем круге она уступила 6-й ракетке мира Кори Гауфф. На данный момент российская спортсменка занимает 67-е место в рейтинге WTA.

Уильямс за карьеру пять раз побеждала на Уимблдоне, дважды — на Открытом чемпионате США в одиночном разряде. Всего на ее счету 71 победа на турнирах WTA. Сейчас теннисистка располагается на 533-й строчке рейтинга WTA.

Турнир в Кливленде состоится с 20 по 26 августа.